ستنطلق مباراة الإكوادور وكوراكاو في 20 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة وتوقعات اليوم الافتتاحي

كما كان متوقعًا، تعرضت كوراكاو لهزيمة ساحقة بنتيجة 7-1 على يد ألمانيا. يتعين الآن على أصغر دولة في كأس العالم أن تنفض الغبار عن نفسها استعدادًا لمواجهة الإكوادور، التي تعاني هي الأخرى من هزيمة 1-0 في اليوم الافتتاحي أمام كوت ديفوار.

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اللاعبون الرئيسيون في الإكوادور ومدربها

تكمن القوة الجديدة للإكوادور في تشكيلتها الدفاعية. يشكل نجم باريس سان جيرمان باتشو ولاعب أرسنال بييرو هينكابي، وهما لاعبان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، أساس خط الدفاع الرباعي للمدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيتشي. تولى بيكاسيتشي مهام التدريب في عام 2024، ويشتهر بأسلوبه التكتيكي القائم على الضغط العالي وحركاته النشطة على خط التماس. تحت قيادة بيكاسيتشي، تسعى الإكوادور إلى الاستحواذ على الكرة واتباع نهج دفاعي صارم. وتتمتع الإكوادور بوجود لاعب وسط عالمي المستوى مثل مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

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اللاعبون الرئيسيون ومدرب كوراكاو

سيتولى المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات مهمة قيادة هذه الدولة الجزرية في أول مشاركة لها في كأس العالم. كان جيرفان كاستانير شخصية رئيسية في التصفيات، حيث سجل خمسة أهداف، بينما سجل نجم أستون فيلا السابق لياندرو باكونا ثلاث تمريرات حاسمة. قد يحتاجون إلى اللعب بعقلية براغماتية في القارة الأمريكية، ومن المرجح أن يكون الحارس إلوي روم مشغولاً للغاية. قد يثير نجم مانشستر يونايتد السابق تاهيث تشونغ بعض الجدل أيضاً.

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تشكيلة الإكوادور المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: هيرنان غالينديز (هوراكان)، مويسيس راميريز (كيفيسيا)، غونزالو فالي (LDU كيتو).

المدافعون: بييرو هينكابي (أرسنال)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، بيرفيس إستوبينان (إيه سي ميلان)، فيليكس توريس (إنترناسيونال)، جويل أوردونيز (كلوب بروج)، جاكسون بوروزو (تيخوانا)، أنجيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو).

لاعبو الوسط: مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، ألان فرانكو (أتلتيكو مينيرو)، كندري بايز (ريفر بليت، معار من تشيلسي)، بيدرو فيتي (يونام)، جوردي ألكيفار (إنديبندينتي ديل فالي)، دينيل كاستيلو (ميدتيلاند)، ييمار ميدينا (جينك).

المهاجمون: إنر فالنسيا (باتشوكا)، كيفن رودريغيز (يونيون سانت جيلواز)، جوردي كايسيدو (هوراكان)، نيلسون أنغولو (سندرلاند)، أنتوني فالنسيا (أنتويرب)، جيريمي أريفالو (شتوتغارت).

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تشكيلة كوراكاو المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تيريك بوداك (SC تيلستار)، تريفور دورنبوش (VVV-فينلو)، إلوي روم (ميامي إف سي).

المدافعون: ريشيدلي بازوير (كونياسبور)، جوشوا برينيت (كايسريسبور)، روشون فان إيما (آر كي سي فالفيك)، شيريل فلورانوس (بي إي سي زفول)، ديفيرون فونفيل (إن إي سي نيميجن)، جوريان غاري (نادي أبها)، أرماندو أوبيسبو (بي إس في أيندهوفن)، شوراندي سامبو (سبارتا روتردام).

لاعبو الوسط: جونينيو باكونا (فولندام)، لياندرو باكونا (إغدير)، ليفانو كومينينسيا (زيورخ)، كيفن فيليدا (دن بوش)، أرجاني مارثا (روثرهام يونايتد)، تايريس نوسلين (تيلستار)، جودفريد روميراتو (آر كي سي فالفيك).

المهاجمون: جيريمي أنتونيس (AE كيفيسيا)، تاهيث تشونغ (شيفيلد يونايتد)، كينجي غوري (مكابي حيفا)، سونتي هانسن (ميدلزبره)، جيرفان كاستانير (تيرينغانو)، براندلي كواس (فولندام)، يورغن لوكاديا (ميامي)، جيرل مارغاريثا (بيفيرين).

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب الإكوادور سيباستيان بيكاسيتشي، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات في صفوف "لا تري" قبل هذه المباراة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لم يؤكد ديك أدفوكات، مدرب كوراكاو، أخبار تشكيلته لمباراة كانساس سيتي بعد. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات أو تشكيلة متوقعة. تابعوا آخر المستجدات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل الإكوادور هذه المباراة بسجل من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. كانت آخر نتيجة لها هي الهزيمة 1-0 أمام كوت ديفوار في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو، والتي أنهت سلسلة طويلة من عدم الهزيمة. قبل ذلك، فازت "لا تري" على غواتيمالا 3-0 وعلى السعودية 2-1 في مباريات ودية تحضيرية. وتعادلت 1-1 مع كل من هولندا والمغرب في مارس. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت الإكوادور ثمانية أهداف واستقبلت أربعة.

تظهر سجلات كوراكاو الأخيرة فوزاً واحداً من خمس مباريات. كان فوزها الوحيد هو الفوز 4-0 في مباراة ودية على أروبا في 7 يونيو، والذي جاء بين سلسلة من أربع هزائم. فازت ألمانيا عليها 7-1 في مباراة الافتتاح، وقبل ذلك خسرت 4-1 أمام اسكتلندا و5-1 أمام أستراليا. واختتمت سلسلة صعبة من خمس مباريات بهزيمة 2-0 أمام الصين في مارس. وسجلت كوراكاو ستة أهداف واستقبلت 19 هدفًا خلال تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد سجلات تشير إلى أي مواجهات سابقة بين الإكوادور وكوراكاو في البيانات المتاحة. وستكون المباراة المقررة في 20 يونيو 2026 أول لقاء بين البلدين على أي مستوى.

الترتيب

في المجموعة E، تحتل الإكوادور المركز الثالث وكوراكاو المركز الرابع قبل هذه المباراة.