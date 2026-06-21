إكوادور ضد ألمانيا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

الإكوادور ضد ألمانيا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة الإكوادور وألمانيا في 25 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش

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الإكوادور ضد ألمانيا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في منطقة نيويورك ونيوجيرسي تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة E إلى تعزيز أو إنقاذ حملتيهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بشدة التوتر. بعد الجولة الثانية من المباريات التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث فرضت ألمانيا، إحدى القوى الكبرى، هيمنتها الكاملة بفوزها الدقيق 2-1 بعد تأخرها أمام كوت ديفوار في تورونتو، بينما اضطرت الإكوادور بشكل محبط إلى تقاسم النقاط في تعادل صعب 0-0 أمام كوراساو في كانساس سيتي - تقلص هامش الخطأ في ملعب نيويورك ونيوجيرسي (ملعب ميتلايف) بشكل كبير. يتوجه الفريقان إلى إيست رذرفورد وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المكثفة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية بعد أن وضعته الانتصارات المتتالية في صدارة المجموعة بثبات. سيعتمد ناجلسمان على نقاطه الهجومية الديناميكية - التي يقودها الإبداع المبدع لدينيز أونداف، الذي سجل ثنائية حاسمة في الجولة الثانية، واللعب الانتقالي الخطير لكاي هافيرتز - لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق المركزية واختراق خط دفاع أمريكي جنوبي يتمتع بانضباط شديد. في المقابل، يقف أمامهم منتخب الإكوادور المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة سيباستيان بيكاسيتشي. وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين ذوي اللياقة البدنية العالية، يمتلك «لا تري» خطة لعب صلبة وميزة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة بقيادة إنر فالنسيا ومويسيس كايسيدو، والتي تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب نيويورك نيوجيرسي المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في مراحل الانتقال، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والمتابعة الرأسية السريعة العنصرين الحاسمين. ستنظر ألمانيا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة غير مهزومة وتأمين المركز الأول في التصنيف لمرحلة الـ32، بينما تدخل الإكوادور الملعب حريصةً على تسخير روحها الجريئة، واستغلال المساحات التي يتركها الظهيران المتقدمون، وتحقيق نتيجة حاسمة بكامل النقاط لضمان تأهلها بأمان من المجموعة E. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعات، ستسيطر الأهمية البالغة لتأمين مكان في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

الإكوادور 0–0 كوراساو

عانى فريق سيباستيان بيكاسيتشي من إحباط شديد في ملعب «أروهيد» بمدينة كانساس سيتي، حيث أجبره أداء هجومي ضعيف على الاكتفاء بالتعادل 0-0 أمام منتخب كوراساو المشارك في البطولة للمرة الأولى. وسعياً للتعافي من خسارتهم المؤلمة في الجولة الافتتاحية أمام كوت ديفوار، بدأ اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون المباراة بالسيطرة على الملعب، لكنهم واجهوا صعوبة في صنع فرص حقيقية أمام فريق ديك أدفوكات الذي أظهر صلابة كبيرة.

سيطرت الإكوادور على الكرة واعتمدت على خط دفاعها القوي لإحباط تهديدات كوراساو في المراحل الانتقالية تمامًا. ومع ذلك، لم يترجم انضباطها الهيكلي إلى كفاءة في الثلث الأخير من الملعب، حيث تم إخماد المهاجم النجم إنر فالنسيا والاندفاعات المتداخلة للظهيرين باستمرار بواسطة خط دفاعي منخفض ومكتظ. وعلى الرغم من دفع اللاعبين إلى الأمام وتغيير تشكيلها الهجومي في الدقائق الأخيرة، لم تتمكن «لا تري» من تحقيق اختراق حاسم، مما تركها عند نقطة واحدة فقط وتجعلها في حاجة ماسة إلى حصد النقاط الكاملة في مواجهة ألمانيا.

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ألمانيا 2-1 كوت ديفوار

قدم رجال يوليان ناجلسمان عرضاً يتسم بانضباط شديد وهيبة في استاد تورونتو، وأظهروا نضجاً هائلاً في العودة من الخلف والتغلب على كوت ديفوار بفوز حيوي بنتيجة 2-1. واجه العملاق الأوروبي تحدياً شديداً في وقت مبكر، حيث عطل المنتخب الأفريقي شديد التنافسية إيقاعات التمرير الألمانية واتخذ موقفاً قتالياً.

جاءت نقطة التحول الحاسمة بفضل دينيز أونداف، الذي قاد خط الهجوم الألماني بدقة متناهية. وجد أونداف مساحة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفين، محققاً ثنائية رائعة في العودة من الخلف وأثارت فرحة جماهير المنتخب الزائر. وبمجرد التقدم في النتيجة، سيطر التنظيم الهيكلي الصارم للمنتخب الألماني بشكل كامل على وتيرة الاستحواذ، مما أدى إلى تحييد مسارات الهجمات المرتدة الخطيرة لـ«الفيلة» تمامًا. ونجح المخطط التكتيكي المثالي للمدرب ناجلسمان في حسم الدقائق المتبقية لتأمين النقاط الثلاث، مما ضمن للمنتخب الألماني صدارة المجموعة E برصيد ست نقاط، وضمّن له التأهل إلى دور الـ16.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

ألمانيا (جوليان ناجلسمان)

لا يحتاج ناجلسمان إلى التخلي عن الخطة الهجومية الجريئة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ«المنتخب الألماني» بتحقيق انتصارات متتالية، بما في ذلك الفوز الحاسم 2-1 بعد تأخره أمام كوت ديفوار في تورونتو. إن الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية بفضل العناصر الهجومية المرنة مثل كاي هافرتز ودينيز أونداف، تثبت أن ألمانيا تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على ناجلسمان أن يضمن حفاظ فريقه على تركيز دفاعي تام في مواجهة الفرق التي تتقن حصر الكرة بفعالية. ففي مبارياتهم السابقة، ترك تشكيل ألمانيا الهجومي العدواني أحيانًا مساحات شاسعة مكشوفة عندما كان الظهيران يتقدمان عميقًا إلى الثلث الأخير من الملعب. أمام منتخب الإكوادور الذي يتمتع ببنية بدنية قوية ومهارات رياضية متميزة، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه ناجلسمان على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد أن يطالب لاعبي خط الوسط الدفاعيين بوعي تام بمواقعهم لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة من أمريكا الجنوبية من عزل قلب الدفاع.

الإكوادور (سيباستيان بيكاسيتشي)

لا يحتاج بيكاسيتشي إلى تفكيك النموذج العملي الذي جعل فريقه يسيطر على فترات طويلة من المباراة ضد كوراساو، قبل أن يفرض دفاع منخفض عنيد تعادلاً محبطاً بنتيجة 0-0 في كانساس سيتي. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في منطقة الوسط من الأصول الموثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها.

أمام خط الدفاع الألماني المتقدم والعدواني، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن تركز تعديلات بيكاسيتشي التكتيكية على خط الوسط، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل مويسيس كايسيدو لنقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم الإكوادور، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران الألمان المتقدمون بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من التداخلات المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع الألماني أمرًا حاسمًا لتفكيك تشكيلهم المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمرًا بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة ذات القيمة العالية ليستغلها النجم إنر فالنسيا، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تمامًا في الازدحام المركزي.

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ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار منتخب الإكوادور

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه بيكاسيتشي قبل التوجه إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي المتطور في معالجة كفاءة فريقه في الثلث الأخير من الملعب مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ الفريق الأمريكي الجنوبي، خرجوا من تعادلهم المثير 0-0 ضد كوراساو دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لبيكاسيتشي مجموعة قوية للغاية للاختيار من بينها.

ستعتمد الإكوادور على نظامها التكتيكي المثبت 3-5-2. سيحتفظ الحارس هيرنان غالينديز بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أفضل بكثير من خط دفاعه. وسيواصل المدافعان المركزيان ويليام باتشو وبييرو هينكابي شراكتهما الدفاعية إلى جانب آلان فرانكو في خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين.

وسيبقى تشكيل خط الوسط كما كان في المباراة السابقة لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. وسيتولى جون ييبواه وبيرفيس إستوبينيان مهام الظهيرين الجناحين، بينما سيقود مويسيس كايسيدو وجوردي ألسيفار - الذي يجب أن يتصرف بحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - وبيدرو فيتي محرك الفريق في الوسط لضمان الاستقرار في المراحل الانتقالية والقوة البدنية.

لا يزال خط الهجوم المباشر هو المحور الأساسي الذي لا جدال فيه لتهديد الإكوادور الهجومي. وسيقود المهاجم المخضرم إنر فالنسيا الخط الهجومي بثقة إلى جانب غونزالو بلاتا لتثبيت قنوات الهجوم المركزية، مما يوفر القوة البدنية الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لكسر دفاع مضغوط.

أخبار منتخب ألمانيا

يواجه ناجلسمان معضلة اختيار أكثر راحةً لكنها معقدة بنفس القدر، وهو يستعد لفريقه لضمان صدارة المجموعة E. وأهم ما يُتحدث عنه بشأن «المنتخب الألماني» هو كيفية إدارة الأعباء البدنية الهائلة والزخم النفسي الناتج عن انتصاراته المتتالية في المباريات الافتتاحية، والتي تطلبت أسلوب ضغط مرهق وعالي الكثافة منذ صافرة البداية أمام جماهير متحمسة.

سيتمحور الأساس الهيكلي الأساسي لألمانيا حول تشكيلة 3-4-3 تتسم بانضباط شديد ومرونة كبيرة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان جوناثان تاه ونيكو شلوتربك دعامة خط الوسط إلى جانب جوشوا كيميش في خط الدفاع الثلاثي، بينما يسعى الحارس المخضرم مانويل نوير إلى الحصول على حماية صلبة ومستمرة لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

وسيسعى خط الوسط إلى التحكم في وتيرة المباراة وفرض إيقاع الاستحواذ. سيشكل ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا درع خط الوسط، ويحيط بهما ناثانيال براون على الجانب الأيسر وجمال موسيالا على الجانب الأيمن لتسريع إيقاع الاستحواذ.

أما في المقدمة، فخط الهجوم مستعد لخوض مباراة مكثفة. سيتولى كاي هافيرتز قيادة المساحات المركزية، مدعومًا بقوة من ليروي ساني على الجانب الأيسر وفلوريان فيرتز على الجانب الأيمن، مما يوفر الشرارة الانتقالية الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة الإكوادور في الهجمات المرتدة. أما بطل الجولة الثانية، دنيز أونداف، فهو جاهز لتقديم طاقة متفجرة من مقاعد البدلاء بعد أن قلب مجريات المباراة لصالح ألمانيا بفضل ثنائيته الرائعة في الشوط الثاني ضد كوت ديفوار.

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المواجهات الرئيسية بين الإكوادور وألمانيا

كاي هافرتز ضد ويليام باتشو

بعد أن قاد خط الهجوم باعتباره النقطة المحورية الخطيرة في هجوم يوليان ناجلسمان، يظل كاي هافيرتز رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في ثلاثي الهجوم الألماني. لعب هافرتز بسلاسة في المقدمة لقيادة الهجوم ضد كوت ديفوار. وسيكون دور هافرتز بالغ الأهمية في كسر تشكيلة إكوادور الدفاعية القوية بدنيًا؛ حيث يجب عليه استخدام حركته الذكية وبراعته في الكرات الهوائية ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حاسمة في الثلث الأخير من الملعب ليستغلها اللاعبون على الأجنحة مثل ليروي ساني وفلوريان فيرتز.

وقد وُكلت مهمة إيقافه إلى المدافع المركزي ويليام باتشو، الذي يُعد دعامة دفاعية أساسية في خط الدفاع الذي يقوده سيباستيان بيكاسيتشي. وقد قاد باتشو الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة السابقة للإكوادور، مما ساعد «لا تري» على الحفاظ على شباكها نظيفة أمام كوراساو. ورغم أن البنية الدفاعية للإكوادور أظهرت مرونة قوية، إلا أنها ستواجه مستوىً مختلفًا من الضغط الهجومي المرن والفني في مواجهة المنافس الأوروبي. يجب على باتشو الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب بييرو هينكابي وألان فرانكو، مع الحرص على استخدام تمركزه المتميز لتحييد انطلاقات هافيرتز الحادة في الوسط ومنع ألمانيا من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

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فيليكس نميشا ضد مويسيس كايسيدو

فيليكس نميشا، القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط ألمانيا في الجولة الثانية، مكلف بمهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح "دي مانشافت". قدم نميشا أداءً بارعًا في قلب خط الوسط أمام كوت ديفوار، حيث انطلق إلى الأمام ليقدم لمسة إبداعية حاسمة وتمريرة حاسمة. أمام الإكوادور، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الانطلاقات المتفجرة لجمال موسيالا وناثانيال براون. إذا أتيح لنميشا الوقت والمساحة للالتفاف ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية للإكوادور.

ويسعى لاعب خط الوسط البارز في الإكوادور، مويسيس كايسيدو، إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد كان بمثابة عماد خط الوسط في الجولة الثانية، حيث وفر حماية تكتيكية حيوية خلال التعادل الصعب مع كوراساو. ومع ذلك، فإن عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية سيخضعان لاختبار قاسٍ في استاد نيويورك نيوجيرسي. يجب على كايسيدو أن يدير موقعه بشكل هجومي جنبًا إلى جنب مع شريكيه في الوسط جوردي ألسيفار وبيدرو فيتي لتضييق المساحة في الوسط، والضغط على نقاط انطلاق بناء الهجمات التي يعتمد عليها نميشا، وحماية خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين لضمان ألا يسيطر الألمان تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا الإكوادور في قوقعة دفاعية لا يمكن تحملها.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة E؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أصبح الترتيب في المجموعة E واضحًا تمامًا. تحتل ألمانيا الصدارة بفارق مريح برصيد ست نقاط وفارق أهداف +7، بعد أن حجزت رسميًا مكانها في دور الـ32 عقب فوزها الصعب 2-1 على كوت ديفوار بعد أن كانت متأخرة في النتيجة. وتأتي كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0).

وهذا يترك كل من الإكوادور (فارق أهداف −1) وكوراساو (فارق أهداف −6) عالقين في قاع الترتيب بعد تعادلهما المتوتر 0-0 في كانساس سيتي. وتعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب نيويورك نيوجيرسي نقطة تحول حسابية حاسمة للإكوادور في سعيها لإنقاذ آمالها في التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت الإكوادور

إن تحقيق فوز تاريخي لفريق بيكاسيتشي سيرفع رصيد «لا تري» إلى أربع نقاط، مما سيجعل السباق على المقعد المتبقي للتأهل المباشر إلى دور الـ16 مفتوحًا على مصراعيه. وبناءً على نتيجة المباراة التي ستُقام في الوقت نفسه بين كوت ديفوار وكوراساو، قد يرفع الفوز الإكوادور إلى المركز الثاني إذا تجنبت كوراساو الهزيمة أو إذا حققت الإكوادور نتيجة ساحقة لتتجاوز الإيفواريين بفارق الأهداف. والأهم من ذلك، أن بلوغ أربع نقاط سيمنحهم هامش أمان قويًا للغاية للتأهل كواحد من أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث ببطاقة «وايلد كارد»، حتى لو فازت كوت ديفوار في مباراتها الموازية.

إذا فازت ألمانيا

إذا حصد رجال ناجلسمان النقاط الثلاث، فسيكملون بذلك مسيرة مثالية في مرحلة المجموعات للعملاق الأوروبي، ويضعون الإكوادور في موقف حرج للغاية. ووصول ألمانيا إلى تسع نقاط سيسمح لها بالدخول إلى دور الـ32 بأقصى قدر من الزخم النفسي. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجعل الإكوادور عالقة عند نقطة واحدة، مما يؤدي إلى إقصائها تلقائيًا من البطولة ويمنعها من الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب للتنافس على مقاعد البطاقات البرية للمركز الثالث.

سيناريو التعادل

وإذا حصلت الإكوادور على نقطة أخرى من التعادل، فستظل عند نقطتين، مما سيقوض بشدة آمالها الواقعية في بلوغ مرحلة خروج المغلوب. ورغم أن التعادل يمنع الإقصاء الحسابي الفوري قبل انتهاء المباراة الموازية، إلا أنه يقلص هامش الأمان للتأهل إلى حد ضئيل للغاية. في هذه الحالة، سيتوقف بقاء الإكوادور في البطولة كلياً على تعرض كوراساو لهزيمة بفارق أهداف متعددة أمام ساحل العاج، بينما سيضطر الفريق الأمريكي الجنوبي إلى الاعتماد على نتائج غير متكافئة ومواتية للغاية في المجموعات الإحدى عشرة الأخرى لمجرد الحصول على فرصة ضئيلة للتأهل عبر تصنيفات البطاقة البرية.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يعلن مدرب الإكوادور سيباستيان بيكاسيتشي عن أي إصابات أو إيقافات مؤكدة قبل هذه المباراة. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة، وستتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد مدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان تشكيلته بعد. لم تُسجَّل أي إصابات أو حالات إيقاف في البيانات المتاحة، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة. ستتبع المزيد من أخبار الفريق في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل الإكوادور هذه المباراة بعد أن حققت فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الهزيمة 1-0 أمام كوت ديفوار في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل ذلك، فازت «لا تري» على غواتيمالا 3-0 وعلى السعودية 2-1 في مباريات ودية تحضيرية. كما تعادلت 1-1 مع كل من هولندا والمغرب في مارس. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت الإكوادور ثمانية أهداف واستقبلت أربعة.

فازت ألمانيا بجميع مبارياتها الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز الساحق 7-1 على كوراساو في 14 يونيو، وهي النتيجة التي حددت مسار مشوارها في كأس العالم. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على الولايات المتحدة 2-1 في مباراة ودية يوم 6 يونيو، وسجلت أربعة أهداف دون رد في مرمى فنلندا يوم 31 مايو. وفي وقت سابق من الربيع، فازت ألمانيا على غانا 2-1 وتغلبت على سويسرا 4-3 في مباراة شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف. وسجل فريق ناجلسمان 18 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

الإكوادور آخر مباراتان ألمانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران الإكوادور 2 - 4 ألمانيا

الإكوادور 0 - 3 ألمانيا 2 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين وفقًا للبيانات المتوفرة، وفازت ألمانيا في كلتا المناسبتين. وكانت آخر مباراة بينهما ودية في 29 مايو 2013، وفازت فيها ألمانيا بنتيجة 4-2. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على الإكوادور 3-0 في مباراة ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2006 في 20 يونيو من ذلك العام. تتمتع ألمانيا بسجل مثالي في هاتين المواجهتين، حيث سجلت سبعة أهداف واستقبلت هدفين.

الترتيب



