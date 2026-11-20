مشاركة تابع GOAL على جوجل

علق جيرتين فيربيك مدرب تفينتي الهولندي السابق، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول مستقبل مواطنه مارينو بوسيتش، والتكهنات المُحيطة بإمكانية إقالته من الأهلي السعودي بسبب بدايته المتخبطة مع الفريق على مستوى دوري روشن ومختلف المنافسات بشكل عام.

إعلان

المدرب البالغ من العمر 55 سنة وصل لتدريب الأهلي الصيف الماضي بعد فترة قضاها مع الجزيرة الإماراتي، وذلك من أجل خلافة الألماني ماتياس يايسله الذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق بعد التتويج بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، ليتجه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نيوكاسل يونايتد.

تصريحات فيربيك

مدرب تيفينتي السابق عمل مع بوسيتش في النادي الهولندي، حيث كان المدير الفني الحالي للأهلي مساعدًا له، قبل أن يصبح بوسيتش هو الرجل الأول بشكل مؤقت، ثم استلم المهمة بصفة نهائية في يوليو 2018، ومن واقع خبرته معه تحدث فيربيك إلى موقع قناة "العربية" عن رأيه في تجربته مع الراقي.

وقال فيربيك:"مارينو بوسيتش كان يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع اللاعبين، ومواقفه دائمًا إيجابية في الكثير من اللحظات، وكان يحرص دائمًا على جعل اللاعبين يتبنون نفس طريقة تفكير الجهاز الفني، وكان شريكًا أساسيًا لي في اختيار طرق اللعب ومثل هذه الأمور".

وأضاف:"في الحقيقة، أنا لا أعرفه كمدرب، عملت معه في الطاقم الفني عندما كان مساعدًا لي، لذلك من الصعب الحكم على تجربته الحالية، ولكني أؤمن بضرورة إقالته في حالة انقطاع التواصل بينه واللاعبين في الفريق".

إعلان إعلان

بداية متخبطة للمدرب الهولندي

الأمر لا يتعلق بالنتائج والأرقام فقط، الأهلي يعاني كثيرًا منذ وصول المدرب الهولندي، ولا يستطيع فرض شخصيته بشكل كامل في العديد من المباريات المحلية والآسيوية مثلما كان يفعل مع يايسله، حيث أبهر الألماني الجميع بالكرة الممتعة التي كان يقدمها الفريق تحت قيادته.

مواضيع ذات صلة

وتعرض الأهلي للعديد من النتائج الصادمة مع بوسيتش خلال الموسم الجاري 2026/2027، حيث خسر من الخلود والهلال والقادسية وتلقى هزيمة كارثية أمام الشباب 6/1 في دوري روشن السعودي، وخسر في كأس القارات للأندية ضد صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2/1.

وبشكل عام، لعب الأهلي 18 مباراة مع بوسيتش حتى الآن، فاز في 11 مناسبة وتعادل مرتين وخسر في 5 مباريات، سجل 38 هدفًا واستقبل 25 في كل المناسبات، وهو رقم غير مقبول بالنسبة لجماهير الراقي.

إعلان

ماذا بعد؟

الأهلي يستعد لخوض مواجهة شرسة وقمة منتظرة أمام النصر مساء اليوم، الجمعة، في إطار جولة جديدة من دوري روشن السعودي بعد العودة من فترة التوقف الدولي، وهي مباراة يطمح خلالها الفريق للفوز من أجل تحسين صورته وموقعه بجدول الترتيب، حيث يأتي سادسًا بـ21 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، ثم يخرج بعدها لملاقاة الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويعود للمنافسة المحلية باللعب ضد التعاون يوم السبت 28 نوفمبر الجاري.