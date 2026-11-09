مفاجأة تمكنه من إقالة مارينو بوسيتش .. مصير الميركاتو الشتوي في الأهلي

هل تُفرض الرقابة المالية المشددة على الراقي؟
وسط اللا تفاؤل المنتشر في الوسط الرياضي للأهلي، في ظل الغضب من أداء الفريق ونتائجه تحت قيادة المدرب مارينو بوسيتش، زف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني بشرى لجماهيره بخصوص الميركاتو الشتوي المقبل.
ما القصة؟
الراقي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، يتذبذب بين صعود وهبوط تحت قيادة مدربه الحالي مارينو بوسيتش.
آخر الضربات كانت بهزيمة قاسية أمام الشباب بنتيجة (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
لكن رغم ذلك، يزعم بعض الإعلاميين أن إقالة بوسيتش من منصبه مخاطرة كبيرة، كون الأهلي سيضطر حينها لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، بينما يحتاج حشد قوته المالية في الشتاء لضم صفقات جديدة في ظل حالة عدم الرضا عن تدعيمات صيف 2026.
المفاجأة السارة
الجديد في هذا الشأن، كشف الإعلامي فلاح القحطاني، حيث كانت بشراه متعلقة بعقد بوسيتش، وكذلك بما يتردد حول منع الأهلي من القيد في شتاء 2027.
القحطاني أكد أن الرقابة المالية المشددة لن تُفرض على قلعة الكؤوس في الفترة الحالية، ما يعني إمكانية إبرام صفقات جديدة في شتاء 2027.
وشدد القحطاني على أنه حتى لو تم إنهاء عقد مارينو بوسيتش، لن يدخل الأهلي تحت الرقابة المالية المشددة.
صفقات صيفية غير مرضية
قيمة مزاعم فلاح القحطاني تعود لمردود صفقات الأهلي الصيفية..
جمهور الراقي غير راضٍ تمامًا عن ثنائي الوسط أرتيم بوندارينكو وإبراهيما ديابي، ناهيك عن تذبذب مستوى فرانسيسكو ترينكاو.
أما المدافع أبوبكر سيدي كينته فالإصابة ضربته في فترة الإعداد، ولم يظهر بعد إلا لبضع دقائق، بينما يحظى لاعب الوسط إدوارد سبيرستيان بقبول جماهيري.
تلك الكتيبة دفعت بالراقي للمركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة فقط من 11 مباراة، أما في آسيا، فحصدت كتيبة مارينو ثماني نقاط من أربع لقاءات، لتحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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