مفاجأة تمكنه من إقالة مارينو بوسيتش .. مصير الميركاتو الشتوي في الأهلي

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هل تُفرض الرقابة المالية المشددة على الراقي؟

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وسط اللا تفاؤل المنتشر في الوسط الرياضي للأهلي، في ظل الغضب من أداء الفريق ونتائجه تحت قيادة المدرب مارينو بوسيتش، زف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني بشرى لجماهيره بخصوص الميركاتو الشتوي المقبل.

ما القصة؟

الراقي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، يتذبذب بين صعود وهبوط تحت قيادة مدربه الحالي مارينو بوسيتش.

آخر الضربات كانت بهزيمة قاسية أمام الشباب بنتيجة (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

لكن رغم ذلك، يزعم بعض الإعلاميين أن إقالة بوسيتش من منصبه مخاطرة كبيرة، كون الأهلي سيضطر حينها لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، بينما يحتاج حشد قوته المالية في الشتاء لضم صفقات جديدة في ظل حالة عدم الرضا عن تدعيمات صيف 2026.

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المفاجأة السارة

الجديد في هذا الشأن، كشف الإعلامي فلاح القحطاني، حيث كانت بشراه متعلقة بعقد بوسيتش، وكذلك بما يتردد حول منع الأهلي من القيد في شتاء 2027.

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القحطاني أكد أن الرقابة المالية المشددة لن تُفرض على قلعة الكؤوس في الفترة الحالية، ما يعني إمكانية إبرام صفقات جديدة في شتاء 2027.

وشدد القحطاني على أنه حتى لو تم إنهاء عقد مارينو بوسيتش، لن يدخل الأهلي تحت الرقابة المالية المشددة.

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صفقات صيفية غير مرضية

قيمة مزاعم فلاح القحطاني تعود لمردود صفقات الأهلي الصيفية..

جمهور الراقي غير راضٍ تمامًا عن ثنائي الوسط أرتيم بوندارينكو وإبراهيما ديابي، ناهيك عن تذبذب مستوى فرانسيسكو ترينكاو.

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أما المدافع أبوبكر سيدي كينته فالإصابة ضربته في فترة الإعداد، ولم يظهر بعد إلا لبضع دقائق، بينما يحظى لاعب الوسط إدوارد سبيرستيان بقبول جماهيري.

تلك الكتيبة دفعت بالراقي للمركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة فقط من 11 مباراة، أما في آسيا، فحصدت كتيبة مارينو ثماني نقاط من أربع لقاءات، لتحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة.