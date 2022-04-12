إقالة رينارد والمسحل؟ "شبعنا جريش وأصبحنا نأكل مشوي"

مطالبات سعودية برحيل رينارد والمسحل

هاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الأصوارت التي خرجت تطالب بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد توديع كأس العالم قطر 2022.

وودع منتخب السعودية بطولة كأس العالم 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة، خلف الأرجنتين وبولندا والمكسيك بالترتيب.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" وجه رسالة للبرنامج قائلًا: "ما في أمل يتحسن وضعنا إلا إذا أقيل المسحل واتحاده، ومعهم رينارد هم سبب الفشل في المونديال".

مشاهد: ما راح يتعدل الوضع إلا إذا تمت اقالة المسحل ورينارد هم سبب الفشل#وليد_الفراج: الأخضر ذهب للمونديال بتوجيه رسمي للمشاركة المشرفة فقط وتريد أن تقيم عملهم بهذه المشاركة ؟.. هذه السوالف انتهت وشبعنا من "الجريش"#أكشن_مع_وليد

يعرض على#Shahid

بلا اشتراك#MBCAction pic.twitter.com/5YTp3MAAg0 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 3, 2022

ورد الفراج قائلًا: "وجهة نظر تُحترم، ولكن هل تعتقد أن تقييم عمل رينارد أو المسحل واتحاد القدم، ستكون بناءً على هذه المشاركة في كأس العالم؟ التي ذهب لها المنتخب ولديه توجيه رسمي بأنه لا يُنتظرمنهم سوى الظهور المشرف".

وواصل: "المدرب لن يُقال أو اتحاد كرة القدم سيتم التجديد له، وهذه مجرد سوالف قديمة وانتهت، شبعنا من الجريش وأصبحنا الآن نأكل مشوي".