بعد مثوله أمام المحكمة .. هيئة بريطانية تطالب بإشهار إفلاس جيمي كاراجر!

قدّمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية طلبًا لإشهار إفلاس جيمي كاراجر بسبب دين ضريبي مستحق، بعدما مثُل المدافع السابق لليفربول البالغ من العمر 48 عامًا أمام المحكمة يوم الأربعاء بعدما رفعت الهيئة القضية.

في إنجلترا، يُستخدم طلب إشهار الإفلاس عبر المحاكم لاسترداد المبالغ غير المسددة. وتقول هيئة الإيرادات والجمارك إنها لا تبدأ هذه الإجراءات إلا بعد فشل المحاولات الأخرى لتسوية الدين الضريبي.

وبموجب قواعد الخصوصية والسرية، لا ترغب السلطة الضريبية في التعليق بالتفصيل على وضع كاراجر الشخصي. غير أن الهيئة قدّمت لموقع "ذا أثلتيك" شرحًا عامًا حول نهجها في مثل هذه الحالات.

وقال متحدث باسم الهيئة: «نتبع نهجًا داعمًا مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة من يتواصلون معنا على الخروج من الدين، على سبيل المثال عبر تقديم ترتيبات للسداد. ولا نتقدّم بطلب الإفلاس إلا كملاذ أخير».

وتتوقع مصادر مطلعة على الوضع أن تُحل المسألة سريعًا، وفقًا لـ"ذا أثلتيك". ولا تتوقع هذه المصادر أن ينتهي الأمر بإشهار إفلاس كاراجر فعليًا.

على مدار مسيرته الاحترافية بأكملها، لعب كاراجر لليفربول فقط، وقضى 17 عامًا في الفريق الأول للنادي الإنجليزي الكبير. وخاض المدافع السابق 737 مباراة رسمية مع الريدز، كما ارتدى قميص منتخب إنجلترا 38 مرة.

ومع ليفربول، توّج كاراجر بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2001، من بين ألقاب أخرى. كما حصد عدة بطولات أخرى قبل أن ينهي مسيرته كلاعب عام 2013.

ومنذ اعتزاله، أصبح كاراجر أحد أشهر المحللين في كرة القدم الإنجليزية. وهو يعمل لدى "سكاي سبورتس" والشبكة الأمريكية CBS، كما يُسمع صوته بانتظام في Stick to Football، البودكاست الخاص بشركة الإنتاج The Overlap المملوكة لجاري نيفيل.