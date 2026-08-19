هل يعتزل كرة القدم نهائيًا؟ القصة الكاملة لنوبات إغماء موسيالا ومصيره من العلاج وممارسة اللعبة!

كما حدث في المباراة الودية أمام لايبزيج، انهار جمال موسيالا على أرض الملعب مجددًا يوم الثلاثاء في المباراة أمام هايدنهايم. ما الذي يقف وراء هذه الحوادث، وكيف يُعالَج موسيالا، وما هي التبعات التي قد تنتج عنها بالنسبة لنجم بايرن؟

خلال فوز بايرن ميونخ بنتيجة 4-2 على هايدنهايم، تراجعت الأحداث الرياضية إلى الخلف مرة أخرى. فبعد ست دقائق فقط من دخول موسيالا بديلاً، جاءت الصدمة: سقط اللاعب الهجومي البالغ من العمر 23 عاماً أرضاً في وسط الملعب، وذلك بعد انهياره في المباراة الودية ضد آر بي لايبزيج قبل أربعة أيام.

على الفور، هرع جوناثان تاه وهاري كين إلى زميلهما في الفريق. وفي غضون لحظات قليلة تجمّع لاعبو الفريقين حول موسيالا، بينما ركض في الوقت نفسه المسعفون الطبيون إلى أرضية الملعب.

بعد فترة علاج قصيرة، تمكّن موسيالا من النهوض مجدداً. وبدعم من أحد المشرفين وهو في حالة تشتت واضحة، تحرّك في البداية باتجاه الخط الجانبي. لكنه بعد أمتار قليلة غيّر الاتجاه وغادر أرض الملعب في النهاية من الجهة المقابلة باتجاه الأنفاق.

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بعد المباراة، طمأن موسيالا الجميع عبر إنستجرام وأوضح ما يكمن وراء الحوادث الأخيرة. "الأهم أولاً – أنا بخير"، كتب النجم الهجومي في منشور طويل على إنستجرام. "أتفهّم أن الكثيرين منكم قلقون. هذا القلق أريد أن أزيله عنكم اليوم وأن أوضح لكم شيئاً بشأنه: لقد تبيّن أنني أعاني من نوبات إغماء مؤقتة قصيرة الظهور، لكنها قابلة للعلاج بشكل جيد، وتعود إلى خلل عصبي."

وأضاف: "هذه النوبات يمكن أن تؤدي إلى الحوادث التي وقعت مؤخراً، مثلما حصل ضد لايبزيج أو الآن في هايدنهايم. أعلم أنها للوهلة الأولى تبدو مخيفة – لكنها بالنسبة لي حالياً جزء من حياتي اليومية. أنا أتلقى بهذا الخصوص أفضل علاج طبي وأشعر بتفاؤل كبير." ووفقاً لما ذكره، فإنه "لا يوجد أي خطر صحي يتجاوز ذلك".

في نوبة الإغماء، يحدث لفترة قصيرة انقطاع في الوعي. ولا يكاد المصابون يدركون محيطهم في تلك اللحظة، وغالباً لا يستجيبون عند مخاطبتهم.

وكثيراً ما تستمر مثل هذه النوبة بضع ثوانٍ فقط. وبعدها يصبح المصابون عادةً قادرين على التجاوب فوراً من جديد، لكنهم في الغالب لا يتذكّرون لحظة الانقطاع.

وأوضح الطبيب البروفيسور كريستوف كلاينشنيتس، رئيس قسم الأعصاب في المستشفى الجامعي في إيسن، بخصوص حالة موسيالا لصحيفة بيلد: "من الناحية العصبية، قد يتعلق الأمر في بعض الحالات بنوبة صرع. يمكن أن يكون ما يُسمى بصرع نوبات الإغماء، وهذا ما تشير إليه الأعراض مثل الغياب قصير الأمد."

وأضاف البروفيسور كلاينشنيتس أنه لكي يتمكن من قول شيء أكثر دقة "يجب أن يكون على اطلاع بجميع نتائج الفحوصات العصبية". وعلى أي حال، فإن المرض "قابل للعلاج بشكل جيد، لكنه يتطلب علاجاً دائماً. ويمكن لموسيالا أن يواصل لعب كرة القدم."

بشكل عام، يمكن علاج نوبات الغياب طبياً بشكل جيد. ويعتمد ذلك في المقام الأول على مضادات الصرع، التي تعمل على استقرار النشاط الكهربائي في الدماغ ويمكنها كبح النوبات. وإلى جانب ذلك، ينبغي تجنّب المحفزات المحتملة مثل قلة النوم أو الإجهاد الشديد أو الجفاف.

ومع ضبط الدواء بشكل جيد، تكون الحياة اليومية الطبيعية إلى حد بعيد ممكنة في الغالب، كما يمكن أيضاً في معظم الحالات مواصلة ممارسة الرياضة، مما يعني أن موسيالا لن يعتزل اللعبة بشكل مبكر.

ويبقى من المهم إجراء فحوصات عصبية منتظمة وإدارة مناسبة للأحمال. غير أن الأمر يتطلب صبراً: فبعد مضي عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل من دون نوبات إضافية فقط، يأخذ الأطباء عادةً في الاعتبار سحب الأدوية تدريجياً.

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