إعلان رسمي من ديكو يُنهي الجدل تمامًا حول منصبه الجديد في برشلونة

النجم البرتغالي السابق على وشك العودة للنادي الكتالوني

خطوة رسمية قام بها ديكو نجم برشلونة السابق، تؤكد أنه على أعتاب العمل كمدير رياضي جديد للنادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

ديكو اتجه بعد اعتزال كرة القدم للعمل كوكيل للاعبين، وقام بإنشاء شركة "D20 Sports" التي تعمل في الإدارة المهنية لنجوم الكرة وبعض الأنشطة الرياضية الأخرى.

امتلاك ديكو لهذه الشركة تسبب في صعوبات قانونية لتولي منصبه الجديد في برشلونة، بسبب عدم التوافق بين نشاط الشركة وعمله بالنادي الكتالوني.

ولذلك أعلن البرتغالي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" أن شركته لم تعد مرتبطة بعالم كرة القدم والرياضة بشكل عام، حتى يتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة بشكل طبيعي.

وقال ديكو في بيان رسمي عبر حساب الشركة:"نعلن أننا انتهينا من أنشطتنا المتعلقة بالإدارة المهنية للاعبي كرة القدم وأي نشاط رياضي آخر، أشكر جميع الموظفين والرياضيين والشركات والأندية المتعاونة معنا خلال هذه الرحلة الرائعة التي استمرت لـ8 سنوات".

جدير بالذكر أن ديكو يعمل كوكيل أعمال لرافينيا جناح برشلونة الحالي، والذي ارتبط بالرحيل عن النادي خلال هذا الصيف، حيث كانت هذه القضية من أهم العوامل التي تعكس تضارب المصالح بين شركة ديكو وإمكانية عمله كمدير رياضي لناديه السابق.