إعلان النهاية؟ ميسي ينتج فيلمًا وثائقيًا عن مسيرته الكروية

الأرجنتيني يقترب من كتابة السطر الأخير

لا يريد محبو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سماع أشياء عن اعتزاله قريبًا، ولكن كل شيء يقود إلى ذلك القرار.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والحاصل على الكرة الذهبية في 7 مناسبات، قرر إنتاج فيلم وثائقي عن مسيرته حتى مونديال قطر 2022.

تقرير منصة "ريليفو" يشير إلى أن ميسي سيتحدث في الفيلم الوثائقي عن حياته الشخصية في المقام الأول، وارتباطاتها الأكيدة بكرة القدم.

لكن التقرير يؤكد على أن الفيلم لن يعرج أبدًا على قرار ميسي بالبقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى إنتر ميامي أو العودة إلى برشلونة.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان سيتهي في 2023، وخلال الأسبوع الماضي تم الحديث بكثرة عن خطوة مرتقبة من الأرجنتيني تجاه إنتر ميامي الأمريكي.