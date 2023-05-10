إعلامي هلالي ينهار: حذار من إشراك هذا اللاعب أمام الوحدة في نهائي كأس الملك

الزعيم في مهمة صعبة أمام الوحدة كي لا يخرج بموسم صفري من البطولات

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تماسك أحدهم بعد ضياع لقب دوري أبطال آسيا من الهلال السعودي، لم يستمر كثيرًا، وأعلن انهياره بسبب لاعب واحد، خوفًا من الدفع به في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الزعيم خسر إياب نهائي البطولة القارية مطلع الأسبوع الجاري بهدف نظيف أمام أوراوا ريد الياباني، بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما.

وصب الإعلامي الرياضي خالد الدلاك جم غضبه على عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال، معربًا عن استيائه من أدائه أمام الفريق الياباني، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعدت مشاهدة النهائي الآسيوي رغم الهزيمة لعلي أرى من عبدالله عطيف أي جديد أوانه تغير ليكون بثقة المدرب دياز ولكن مع الأسف الشديد شاهدت لاعب تائه مهمته التخلص من الكرة بأسرع وقت وإعادتها للوراء ، دفاعيًا كان صفر فلم يقطع أي كرة إلا بفاولين متهورين تغاضى فيه الحكم عن منحه كرت أصفر في أحدهما".

وأضاف: "بصراحة كانت قد قلت نسبة التفاؤل بالفوز بآسيا لدي بعد ما عرفته أنه أساسي، والآن بدأت اكتئب وفي الطريق للانهيار خشية إشراكه أساسي في نهائي الكأس".

نهائي كأس الملك أمام الوحدة من المقرر أن يقام بعد غدٍ الجمعة، ويأمل جمهور الزعيم أن يتوج فريقه به خوفًا من الخروج بموسم صفري.

جدير بالذكر أن عطيف من المقرر أن يرحل عن الهلال بنهاية الموسم الجاري، إذ وقع للأهلي رسميًا في صفقة انتقال حر.

Shahid