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النجم الأرجنتيني نيكو باز يواصل تألقه على المستوى الدولي مع منتخب بلاده، بعد تسجيله هدفين في شباك كوستاريكا في الفوز العريض 7/0، ليثبت للجميع أن ما يفعله في الدوري الإيطالي مع كومو هذا الموسم ليس مجرد صدفة.

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ما فعله نيكو باز يضاف إلى سلسلة من المستويات المبهرة للنجم الشاب تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، ليصبح أحد أهم وأبرز المواهب الهجومية اللامعة على مستوى العالم.

ولهذا تحديدًا، تساءلت عدة صحف في إسبانيا عن مستقبله، وعن الاتفاقات القائمة بالفعل بين كومو وريال مدريد والتي حُدّثت الصيف الماضي استعدادًا للصيف المقبل. ماذا سيفعل مورينيو وفلورنتينو بيريز؟ الإجابة، من آس إلى موندو ديبورتيفو، واحدة: ريال مدريد مستعد بالفعل لإعادة شراء نيكو باز.

تألق نيكو باز مع الأرجنتين: منذ مدة، يدور الحديث في الأرجنتين عن نيكو باز بوصفه اللاعب الذي سيَرث القميص رقم 10، الذي تركه ليو ميسي شاغرًا رسميًا اليوم. إنها بالطبع مسؤولية ثقيلة سلطت الأضواء على أولى المباريات الفعلية لمنتخب الأرجنتين بقيادة سكالوني من دون ميسي. وفي أول فرصة، قدم اللاعب المولود عام 2004 أداءً استثنائيًا، وسجل هدفين تفوق كل منهما على الآخر جمالًا، بتسديدتين قويتين ودقيقتين من على حدود منطقة الجزاء استقرتا تحت التقاء العارضة بالقائم.

اتفاقات الصيف: كانت موهبة نيكو باز معروفة لكومو وريال مدريد عندما جلس الناديان للتفاوض بشأن مستقبله، وسط أنباء عن اهتمام جاد من نصف أندية أوروبا، وخصوصًا إنتر في إيطاليا. وفي النهاية، نجح المدير الرياضي لودي في انتزاع ملكية عقد صانع الألعاب من ريال مدريد، بعدما عرض 60 مليون يورو مقابل 100% منها.

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لكن الاتفاق منح ريال مدريد أولوية إعادة شراء 100% من عقد نيكو باز في صيف 2027 مقابل مبلغ محدد مسبقًا قدره 80 مليون يورو. وبعد انقضاء ذلك الموعد، بحسب موندو ديبورتيفو، سيكون كومو حرًا في بيع لاعبه الأرجنتيني، صاحب الرقم 10، إلى صاحب العرض الأعلى إن أراد.

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ريال مدريد حسم قراره هذا السيناريو الأخير لن يتحقق أبدًا. فالرسالة التي تنقلها الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الإسبانية هي أن ريال مدريد اتخذ قراره بالفعل: سيعيد نيكو باز إلى صفوفه في نهاية الموسم، وسيدفع مبلغ 80 مليون يورو المنصوص عليه في الاتفاقات. وبذلك، سيتمكن مورينيو من ضمه إلى خط وسط حافل بالنجوم مثل جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وأردا جولر وغيرهم.

إشادة من خوان سيباستيان فيرون

وقال لاعب الوسط الأرجنتيني السابق، الذي لعب لإنتر ولاتسيو وبارما وسامبدوريا وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبوكا جونيورز، ويشغل الآن منصب رئيس إستوديانتس، في مقابلة مع لا جازيتا ديلو سبورت: «نيكو باز موهبة مذهلة. المستقبل له إذا واصل التصرف باحترافية كما يفعل الآن. في سن 22 عامًا، لم أرَ أشياء كهذه إلا من ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا. لا أريد القول إنه سيبلغ مستواهما، لأن ذلك يعني أن يصبح لاعبًا استثنائيًا بكل المقاييس، ورمزًا لعصره كما كان دييجو وليو، كلٌّ بطريقته. لكن نيكو باز يملك المقومات التي تتيح له محاولة تحقيق ذلك. وأتمنى له أن ينجح في بلوغ هدفه».

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وأضاف:«هناك أمران يبهرانني فيه: شخصيته التي يظهرها في الملعب، والعفوية التي ينفذ بها بعض اللمسات. تتجلى شخصيته في أن زملاءه يبحثون عنه ويمررون إليه الكرة حتى عندما يكون تحت الرقابة، لأنهم يعرفون أنه سيراوغ منافسه وينطلق بعيدًا. وهذا يعني أن الجميع يدركون أنه يملك قدرات عالية. نيكو قائد بطريقة تحركه وشغله للمساحات في الملعب وإدارته للهجمات. يقرر متى يسرّع اللعب ومتى يبطئه، ويختار الهجوم من اليمين أو اليسار أو العمق وفقًا لتطور الهجمة. إنه محور اللعب».

وعلّق لاعب الوسط البرازيلي السابق أندرسون هيرنانيس على تألق باز قائلًا: «نيكو باز ظاهرة، وهو أفضل مني، لا مجال للمزاح».

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وأخيرًا، كشف فابيان باز، عم نيكو باز، عن واقعة لافتة تتعلق برحيل ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين: «عند خروجه من غرفة الملابس، وجد نيكو والدة ليو أمامه وهي تبكي، فتوجه لتحيتها لأنه كان يعرفها من قبل. عندها أمسكت السيدة بيده وقالت له: «أنت خليفة ابني».