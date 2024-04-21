"إصابته لا تُناسب هذا القرار" .. تحذير طبي للهلال من تلبية رغبة ألكسندر ميتروفيتش

المهاجم الصربي مصاب وبعيد عن اللعب حاليًا

حذر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، مسؤولي الهلال من تلبية رغبة مهاجم الفريق، ألكسندر ميتروفيتش، المتعلقة بمواجهة العين الإماراتي.

ميتروفيتش تعرض للإصابة في ديربي الهلال والشباب، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليغيب عن مباراتي الأخدود والخليج، بالإضافة إلى مسابقة كأس السوبر، و"ذهاب" نصف نهائي أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، والذي خسره الفريق (2-4).

اللاعب فاجأ الجميع خلال الأيام الأخيرة بإعلان تعافيه من الإصابة واستعدادًا لخوض المراحل الأخيرة من برنامج التأهيل ليعود في موعد مبكر جدًا عن ذلك الذي تم تحديده سابقًا، وقد أبدى رغبته في خوض مواجهة العين إيابًا والتي ستقام مساء الثلاثاء القادم في الرياض.

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الشهراني حذر الهلال من تلبية تلك الرغبة لأنها تحمل مخاطرة كبيرة ولأن قرار التسرع في العودة قد يحدث مع إصابات المفاصل والكدمات لكنه لا يُناسب أبدًا الإصابات العضلية، إذ كتب عبر منصة إكس "المنطق والواقع يقول الإصابة من الدرجة الثانية وهي تحتاج ما لا يقل عن 4-6 أسابيع علاج، الطاقم الطبي يعلم أن إصابة العضلة الخلفية من أكثر الإصابات عُرضة للتكرار خصوصاً مع المهاجمين لذلك يُرفض الاستعجال في العودة إلا بعد انتهاء المدة واجتياز الاختبارات والأشعة".

أضاف "غياب 3 أسابيع ودون دخول أي تمرين جماعي وقبل مباراة مهمة بيومين أمر مستحيل ومخاطرة على اللاعب مستقبلاً. تسريع العلاج والمخاطرة قد يكون في بعض إصابات المفاصل أو الكدمات، أما بالنسبة للإصابات العضلية صعب المخاطرة لأن نسبة التكرار عالية".

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، سجل 33 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 35 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.