إصابته تصل إلى سبعة أسابيع.. المصائب لا تأتي فرادى لبرشلونة وفليك!

أعلن النادي الكاتالوني يوم الإثنين أن الظهير تشافي إسبارت تعرض لإصابة في المفصل بكاحله الأيمن خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الأحد أمام ريال مدريد (1-2).

وبالتالي سيغيب إسبارت عن المباريات الرسمية المقبلة للبلوجرانا على أقل تقدير، وقد يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى سبعة أسابيع إجمالاً.

وسقط الإسباني الشاب أرضاً في الشوط الأول بعيداً عن كاميرات التلفزيون، وأشار إلى أنه غير قادر على المواصلة، ليحل أليخاندرو بالدي مكانه. وقد أصيب إسبارت في ساقه اليمنى خلال التحام مع لاعب ريال مدريد أوريليان تشواميني.

وتأتي إصابة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في توقيت سيئ بالنسبة لبرشلونة، إذ يغيب بالفعل كل من جول كوندي وأندرياس كريستنسن وإيريك جارسيا بسبب إصابات مختلفة.

Getty Images

المباريات التالية برشلونة الدوري الإسباني 16:00 ألافيس

كم مباراة خاضها تشافي إسبارت هذا الموسم؟

بعدما فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب هانزي فليك بفضل مستوياته الجيدة هذا الموسم، يواجه إسبارت فترة غياب مريرة. وقد لعب الإسباني في الجهتين اليمنى واليسرى من الدفاع.

وفي مختلف المسابقات، خاض إسبارت بالفعل تسع مباريات رسمية مع الفريق الكتالوني في موسم 2026/27، وسجل مساهمات تهديفية لافتة بلغت أربعاً (هدفان وتمريرتان حاسمتان).

وإذا صحّ تقدير الغياب لمدة سبعة أسابيع، فلن يكون اللاعب البالغ 19 عاماً متاحاً لبرشلونة مجدداً حتى منتصف ديسمبر، وفي أسوأ الأحوال قد لا يعود قبل يناير.