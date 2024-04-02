إصابة ميتروفيتش تفتح الباب أمام رونالدو لرقم قياسي عالمي جديد

نجم النصر لا يتوقف عن صناعة التاريخ

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فتحت إصابة ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال الباب لنجم النصر، كريستيانو رونالدو، أمام رقم قياسي عالمي جديد.

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صاحب الـ39 عامًأ سجل ثلاثة أهداف في مباراة النصر الأخيرة أمام الطائي، وهو ما وضعه على صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 26 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن مهاجم الهلال.

ميتروفيتش تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة الشباب الأخيرة في الدوري، وقد أعلن الهلال حاجته لـ6 أسابيع من العلاج والتأهيل مما يعني انتهاء موسمه تقريبًا، وهذا يجعل رونالدو يحسم عمليًا صراع الهدافين بينهما.

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تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي سيجعله اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بلقب الهداف في 4 دول مختلفة، حيث سبق له أن تُوج باللقب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

يُشار إلى أن رونالدو بجانب لويس سواريز ورود فان نسترلوي هم فقط من استطاع الفوز بلقب هداف الدوري في 3 دول مختلفة.

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