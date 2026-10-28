الأطباء يكتشفون إصابة جديدة لفينسنت كومباني بعد سقوطه في تدريبات بايرن ميونخ

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مرحلة صحية صعبة يعيشها المدرب البلجيكي

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يبدو أن فينسنت كومباني قد تعرّض لإصابة أخرى نتيجة انهياره في مركز تدريبات بايرن ميونخ، وهي الواقعة التي تسببت في حالة من الذكر لدى مشجعي الفريق.

وبحسب ما كشفت عنه أولاً شبكة tz، ولاحقاً صحيفة Bild، فإن مدرب الفريق البافاري تعرض أيضاً لخلع في كتفه عندما سقط على الأرض.

وبينما كان يتابع تدريبات الفريق الثاني في مقر تدريبات بايرن ميونخ بشارع زابينر شتراسه يوم الجمعة الماضي، انهار كومباني لأسباب لا تزال مجهولة.

ونُقل صاحب الأربعين عاماً إلى المستشفى على الفور، ولا يزال يتلقى العلاج ويخضع للفحوصات. ولم يتوصل الأطباء بعد إلى تشخيص دقيق، لكن بايرن ميونخ أكد بالفعل أنه لا داعي للقلق بشأن حالته الصحية.

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وقال المدرب المساعد آرون دانكس، الذي يحل محل كومباني، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكأس أمام ماجدبورج: "زرت فينسنت في المستشفى أمس. معنوياته مرتفعة. يبدو أنه يتحسن يوماً بعد يوم. هذا أمر إيجابي للغاية".

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لماذا انهار فينسنت كومباني؟

في يوم انهياره، اشتكى كومباني من صداع شديد، وفقاً للتقرير. وخضع منذ ذلك الحين لفحوصات عصبية موسعة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يركز الأطباء حالياً على مشكلة متعلقة بالرأس أثناء عملهم للتوصل إلى تشخيص. وقد استبعدت الفحوصات بسرعة الإصابة بجلطة دماغية أو نوبة قلبية.

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وفي الأيام التي سبقت انهياره، كان كومباني يعاني أيضاً من عدوى فيروسية. ونتيجة لذلك، غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة والمؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال (2-2)، من بين أمور أخرى.

ولا تزال المدة التي سيغيب فيها صاحب الأربعين عاماً غير واضحة. وبحسب بيلد، فقد استُبعدت عودته لمباريات دورتموند (31 أكتوبر)، وأتلتيكو مدريد خارج الديار (3 نوفمبر)، وماينتس (7 نوفمبر). وقد يتمكن كومباني من العودة بعد التوقف الدولي في نوفمبر.