إصابة جديدة؟ .. لهذا غادر رومارينيو مباراة الاتحاد والفتح مبكرًا

الاتحاد هزم الفتح في مباراة صعبة

أثار خروج رومارينيو المبكر من ملعب الجوهرة المشعة خلال مواجهة الاتحاد وضيفه الفتح في الدوري السعودي مخاوف الجمهور الاتحادي من تعرضه لإصابة جديدة أو حدوث أي انتكاسة في إصابته القديمة.

المهاجم البرازيلي كان قد غاب عن اللقاء الأخير أمام النصر والذي انتهى بالتعادل السلبي، ولكنه تعافى من إصابته وبدأ مباراة اليوم أمام الفتح بل وسجل الهدف الأول برأسية جميلة قبل أن يُغادر الملعب بين شوطي اللقاء.

العميد ورغم قبوله هدف التعادل في بداية الشوط الثاني، إلا أنه استطاع انتزاع التقدم مجددًا والخروج من اللقاء فائزًا بثلاثة أهداف لهدف ليصل إلى وصافة جدول الترتيب بجانب التعاون وبفارق 4 نقاط عن الشباب في الصدارة.

Shahid Shahid

الميدان الرياضي، القسم المختص بالرياضة في صحيفة اليوم السعودية، أكد أن رومارينيو لم يتعرض لأي إصابة خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح.

وأشارت إلى أن خروجه كان طبقًا لاتفاق مسبق بينه وبين المدرب نونو سانتو على منحه فرصة اللعب لشوط واحد فقط، وذلك لعدم جاهزيته بشكل كامل من الجانب الصحي والبدني للعب.

الاتحاد يُعاني تلك الأيام من أزمة غيابات خانقة، حيث يغيب عنه أحمد الشراحيلي وعبد العزيز البيشي وهيلدر كوستا وأحمد بامسعود للإصابة ومهند الشنقيطي وطارق حامد للإيقاف.

الفريق سيُواجه ضمك يوم الثلاثاء القادم ومن ثم الوحدة يوم الأحد 16 أكتوبر قبل أن يتوقف الدوري السعودي لمدة شهرين تقريبًا لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني بقيادة هيرفي رينارد للاستعداد جيدًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.