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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

مدة الغياب ليست قصيرة .. الكشف عن تفاصيل جديدة "غير سارة" حول إصابة نجم الأهلي!

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أنباء صادمة لفريق المدرب مارينو بوسيتش

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ضربة قوية تلقاها فريق الأهلي السعودي، بعدما تم الكشف عن المدة التي سيغيبها نجم الفريق إدوارد سبيرتسيان، وسط تنسيق بين الجهاز الطبي للراقي والمنتخب الأرميني حول الطريقة الأنسب لعودته.

وكان سبيرتسيان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تعادل فيها الفريق سلبيًا مع نظيره القطري يوم 2 نوفمبر الجاري.

بيان رسمي من الأهلي

حساب الراقي نشر أمس، الجمعة، بيانًا رسميًا تضمن رسائل من الثلاثي المصاب نايف مسعود وزكريا هوساوي وصالح أبو الشامات، من أجل طمأنة الجماهير حول رحلة تعافي كل منهم واقترابهم من العودة للملاعب.

وفي سياق آخر، قال الأهلي إن سبيرتسيان سيستكمل برنامجه العلاجي مع النادي، دون الحديث عن المدة التي سيغيبها الأرميني عن الملاعب.

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تفاصيل جديدة

الإعلامي السعودي بتال القوس، استعرض ما كشفت عنه شبكة "نيوز إيه أم" الأرمينية بخصوص إصابة سبيرتسيان، حيث قال:"الإصابة التي تعرض لها لاعب الأهلي، تستلزم فترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع".

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وأضاف:"الإصابة تسببت في غيابه عن قائمة بلاده أرمينيا، في مباراتي المنتخب القادمتين أمام قبرص ولاتفيا في دوري الأمم الأوروبية، والأهلي أعلن أن اللاعب يستكمل حاليًا برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة".

ضربة قوية

سبيرتسيان يعتبر من أهم اللاعبين في الأهلي خلال الموسم الجاري، حيث انضم للراقي قادمًا من كراسنودار الروسي الصيف الماضي مقابل 21.90 مليون يورو، وأصبح عنصرًا أساسيًا بفريق المدرب مارينو بوسيتش.

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ونجح صانع الألعاب الأرميني البالغ من العمر 26 سنة، في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 في 17 مباراة لعبها مع الأهلي في كل البطولات حتى الآن.

وسيكون على الأهلي التعامل جيدًا مع فترة غيابه التي ربما تمتد إلى شهر، حيث يقبع الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن بـ21 نقطة، ويتواجد بنفس المركز في ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة، وسط شكوك حول مصير المدرب مارينو بوسيتش بسبب اهتزاز النتائج.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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