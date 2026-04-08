إسرائيل توجه تهديدًا خطيرًا إلى حكيم زياش «وكل المعادين للسامية الآخرين»

أدى منشور لحكيم زياش على إنستغرام إلى تهديد خطير من جانب إسرائيل. فقد انتقد اللاعب الهولندي المغربي مؤخرًا قانونًا مثيرًا للجدل تم تمريره في إسرائيل. وردًا على ذلك، وجه إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تهديدًا شديد اللهجة إلى زياش «وكل المعادين للسامية الآخرين».

في أواخر مارس، وافق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على مشروع قانون مثير للجدل للغاية يقضي بفرض عقوبة الإعدام على جرائم القتل ذات الدوافع الإرهابية. وُصف القانون بالعنصري، لأنه لن يُطبق في الواقع إلا على الفلسطينيين.

رد زييخ بغضب على القرار المثير للجدل الذي اتخذه الكنيست. "آه، إذاً عندما يتعلق الأمر بدولة مسلمة، فإنهم يريدون تغيير النظام. لنرى أي حكومة ستقف الآن أو ستختبئ وراء الدفاع عن النفس. تباً لإسرائيل."

رد بن غفير في وسائل الإعلام الإسرائيلية بتهديد شديد اللهجة على كلمات لاعب الدوري الهولندي السابق. "زييخ وجميع المعادين للسامية الآخرين لن يفلتوا. من الآن فصاعدًا، لن تتعامل إسرائيل بحذر مع أعدائها."

بدوره، رد زييخ على كلمات بن غفير. "نحن لا نخشى الصهيونية!!"، كتب، متبوعًا برموز تعبيرية تشير إلى غمزة ورأس خنزير.