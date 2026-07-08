إسبانيا ضد بلجيكا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

إسبانيا ضد بلجيكا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في 10 يوليو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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أبطال أوروبا المتألقون يواجهون «الشياطين الحمر» المتفوقين في مباراة ضخمة بلوس أنجلوس

تحتل مباراة كلاسيكية مثيرة للغاية بين العمالقة مركز الصدارة في دور ربع النهائي، حيث يلتقي المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، إسبانيا، مع منتخب بلجيكا المليء بالنجوم في استاد لوس أنجلوس. يقود لويس دي لا فوينتي منتخب «لا روخا» الذي يسير بخطى ثابتة نحو صنع التاريخ، بعد أن شق طريقه عبر الأدوار المختلفة بفضل تفوقه التكتيكي وأساسه الدفاعي الصلب الذي يرفض الاستسلام بأي شكل من الأشكال.

ويقف في طريقها منتخب بلجيكا الخطير للغاية، الذي تطور بشكل مطرد ليصبح آلة تسجيل أهداف متعددة الأوجه مع تقدم البطولة. ويصل «الشياطين الحمر»، الذين يحققون سلسلة رائعة من 18 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، إلى جنوب كاليفورنيا عازمين على اختراق الحاجز الهيكلي لإسبانيا والحصول على مكان أسطوري في الدور نصف النهائي.

كيف وصلت «لا روخا» و«الشياطين الحمر» إلى هنا

حققت إسبانيا مسيرة خالية من الهزائم وتاريخية من الناحية الدفاعية لتصل إلى ربع النهائي. اجتاز رجال دي لا فوينتي مرحلة المجموعات بسهولة قبل أن يظهروا نضجاً تاماً في مباريات خروج المغلوب، حيث سحقوا النمسا 3-0 في دور الـ32 وأسكتوا البرتغال 1-0 في دور الـ16 بفضل هدف فوز دراماتيكي في اللحظات الأخيرة سجله البديل ميكيل ميرينو. والأهم من ذلك، أن إسبانيا لم تستقبل أي هدف حتى الآن طوال البطولة، حيث سجل الحارس أوناي سيمون رقماً قياسياً جديداً رائعاً بـ609 دقائق دون أن تهتز شباكه.

اتسم مسار بلجيكا نحو لوس أنجلوس برد فعل هجومي متفجر. بعد بداية بطيئة أسفرت عن تعادلين أمام مصر وإيران، حققت فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-1 على نيوزيلندا لتتأهل من المجموعة. وحافظت على هذا الزخم الهائل في مرحلة خروج المغلوب، حيث فازت بصعوبة 3-2 على السنغال في الوقت الإضافي، قبل أن تقدم عرضاً فنيّاً رائعاً في دور الـ16، حيث سحقت الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، بنتيجة 4-1 في سياتل لتؤكد أنها تشكل تهديداً كبيراً.

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إصابات خط الوسط ومشاكل الاختيار تؤثر على تشكيلة الفريق

يخضع الإعداد التكتيكي لهذه المباراة المهمة في ربع النهائي بشكل كبير لتأثير الضربة القوية التي تلقاها المعسكر البلجيكي جراء الإصابات. فقد تم استبعاد لاعب خط الوسط أمادو أونانا رسمياً عن بقية مباريات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، مما تسبب في ضعف دفاعي حاد في قلب خط الوسط. علاوة على ذلك، سيخضع مدافع سبورتينغ زينو ديباست لاختبار لياقة بدنية في اللحظات الأخيرة، في حين يُتوقع عودة كيفن دي بروين إلى مركز الوسط بعد أن تم التعامل مع حالته بحذر.

تدخل إسبانيا هذه المواجهة في حالة بدنية أكثر استقرارًا بكثير، حيث لا تعاني من أي إصابات تذكر. ورغم أن الجناح نيكو ويليامز يعاني من إصابة طفيفة، إلا أنه من المتوقع أن يكون لائقًا للانضمام إلى تشكيلة المباراة. ويواجه دي لا فوينتي معضلة اختيار محببة في مركز الظهير الأيمن، حيث يضغط ماركوس لورينتي بقوة لإزاحة بيدرو بورو بعد ظهوره الدفاعي المثير للإعجاب في الدور السابق.

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فخاخ الإيقاع التكتيكي مقابل سرعة الانتقالات ستحدد مصير المباراة

ستركز الخطة الاستراتيجية بالكامل على معركة مثيرة على المنطقة الوسطى والسرعة في التقدم العمودي. وتركز خطة إسبانيا على تقييد حركة خط الوسط بشكل مطلق والسيطرة على الكرة. سيكون رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، بمثابة المحور العميق، ويحيط به بيدري وداني أولمو، في محاولة لقطع خطوط الإمداد، وضغط المساحات، واستكشاف المساحات النصفية بدقة لتزويد المهاجم ميكيل أويارزابال، الذي يقود إسبانيا بأربعة أهداف في البطولة، بالكرة.

يجب أن تعتمد استراتيجية بلجيكا المضادة بشكل كبير على الانتقالات السريعة والمباشرة لاستغلال خط الدفاع المتقدم لإسبانيا. في غياب أونانا، يجب على يوري تيلمانز ونيكولاس راسكين إظهار انضباط شديد لحماية خط الدفاع الرباعي، بهدف تجاوز الضغط المضاد الإسباني بسرعة وتمرير الكرة إلى دي بروين. ومن هناك، ستكون السرعة الخاطفة لجيريمي دوكو على الأطراف والقوة البدنية لروميلو لوكاكو السبيل الرئيسي لبلجيكا لتعطيل تشكيل «لا روخا».

التشكيلات المستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه إسبانيا الاختبار النهائي لسجلها الدفاعي التاريخي أمام هجوم بلجيكي سجل 12 هدفاً في آخر ثلاث مباريات وسجل أهدافاً بسهولة من مواقع متعددة.

وتواجه بلجيكا مهمة شاقة تتمثل في احتواء العرض المرن لإسبانيا في غياب لاعب خط الوسط القوي الأساسي. ويتوقف النجاح كلياً على قدرة خط دفاعها على منع لامين يامال وأليكس باينا من شق مسارات العرضية داخل منطقة الجزاء.

التشكيلة المحتملة لإسبانيا أمام بلجيكا

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، بيدري، أولمو؛ يامال، أويارزابال، باينا

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا أمام إسبانيا

كورتوا؛ كاستاني، نغوي، ميشيل، دي كويبر؛ فاناكن، تيلمانز؛ لوكباكيو، دي بروين، تروسارد؛ دي كيتيلاري

حقائق وأرقام عن إسبانيا وبلجيكا

التقى الفريقان 22 مرة في جميع المسابقات. فازت إسبانيا في 12 مباراة، وفازت بلجيكا في 5 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتواجه الفريقان مرتين في كأس العالم. انتهت مباراة ربع النهائي عام 1986 في المكسيك بالتعادل 1-1 قبل أن تتأهل بلجيكا بركلات الترجيح. وفازت إسبانيا في آخر مواجهة بينهما في كأس العالم بنتيجة 2-1 في دور المجموعات عام 1990.

وكانت آخر مواجهة بينهما في مباراة ودية دولية في سبتمبر 2016، والتي فازت فيها إسبانيا بنتيجة 2-0.

فريق لويس دي لا فوينتي لم يهزم في البطولة، ومن المعروف أنه لم يستقبل أي هدف. وقد عزز حارس المرمى أوناي سيمون هذا السجل الدفاعي، حيث سجل رقماً قياسياً جديداً في البطولة من حيث عدد الدقائق دون استقبال أهداف.

تحت قيادة المدرب رودي غارسيا، يحافظ «الشياطين الحمر» على سلسلة رائعة من 18 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات. وفي دور الـ16، هزموا الولايات المتحدة 4-1 في سياتل.

تشكيلة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، جوان غارسيا

المدافعون: ماركوس لورينتي، مارك بوبيل، بيدرو بورو، أيميريك لابورت، إريك غارسيا، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا، أليخاندرو غريمالدو

لاعبو الوسط: رودري، مارتين زوبيمندي، ميكيل ميرينو، بيدري، جافي، فابيان رويز، أليكس باينا

المهاجمون: ييريمي بينو، فيكتور مونيوز، ميكيل أويارزابال، فيران توريس، لامين يامال، داني أولمو، نيكو ويليامز، بورخا إغليسياس

تشكيلة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تيبو كورتوا، سين لامينز، مايك بندرز

المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نغوي، خواكين سيس، آرثر ثيات

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، أمادو أونانا، نيكولاس راسكين، يوري تيلمانز، هانز فاناكن، أكسل فيتسل

المهاجمون: تشارلز دي كيتيلير، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز-باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس سايليمايكرز، لياندرو تروسارد

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب إسبانيا المدرب لويس دي لا فوينتي. لا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف الفريق، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة أساسية مؤكدة قبل مباراة ربع النهائي. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود المنتخب البلجيكي رودي غارسيا. ولا تتوفر تشكيلة مؤكدة للفريق في هذه المرحلة أيضًا، لكن تجدر الإشارة إلى أن أمادو أونانا اضطر للخروج من الملعب خلال الفوز على الولايات المتحدة بسبب ما بدا أنه مشكلة في الركبة. ولم يتم الإعلان عن أي مستجدات رسمية بشأن جاهزيته. سيتم تحديث أخبار الفريق فور توفر المعلومات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت إسبانيا أربعة انتصارات وتعادلت مرة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها، وجميعها في كأس العالم الحالي. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 1-0 على البرتغال في دور الـ16، بهدف سجله ميكيل ميرينو في الوقت المحتسب بدل الضائع. وفي وقت سابق من البطولة، فازت إسبانيا على النمسا 3-0 وعلى السعودية 4-0، كما فازت 1-0 على أوروغواي وتعادلت 0-0 مع الرأس الأخضر. سجلت إسبانيا ثمانية أهداف ولم تستقبل أي هدف خلال تلك المباريات الخمس، وحافظت على شباكها نظيفة في كل مباراة في هذه البطولة.

فازت بلجيكا بثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها، وجميعها في كأس العالم الحالي. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز 4-1 على الولايات المتحدة في سياتل، حيث سجل دي كيتيلير وفاناكن ولوكاكو الأهداف. وقبل ذلك، فازت على السنغال 3-2 في مباراة دراماتيكية في دور الـ32 بعد أن كانت متأخرة، كما هزمت نيوزيلندا 5-1. وسبق ذلك تعادلان أمام إيران ومصر في مرحلة المجموعات. سجلت بلجيكا 13 هدفًا في آخر خمس مباريات لها واستقبلت أربعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث لقاء تنافسي بين هذين الفريقين في مجموعة البيانات المتوفرة كان في مباراة ودية في سبتمبر 2016، عندما فازت إسبانيا 2-0 مع بلجيكا بصفتها الفريق المضيف اسمياً. وقبل ذلك، فازت إسبانيا على بلجيكا 5-0 في مباراة تصفيات كأس العالم عام 2009، بعد فوزها 2-1 في بروكسل في أكتوبر 2008. في المباريات الخمس المذكورة، فازت إسبانيا بجميعها، وسجلت 11 هدفًا واستقبلت هدفًا واحدًا.

الترتيب

احتلت بلجيكا صدارة المجموعة G في كأس العالم الحالي. وفازت إسبانيا بالمجموعة H وتأهلت إلى ربع النهائي بصفتها متصدرة مجموعتها في جانبها من شجرة البطولة.