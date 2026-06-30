ستنطلق مباراة إسبانيا ضد النمسا في 2 يوليو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

تواجه إسبانيا، بطلة عام 2010، النمسا في دور الـ32 من كأس العالم

تعد إسبانيا، بطلة كأس العالم 2010، المرشحة الأوفر حظًا للتأهل إلى دور الـ16 في مواجهة منتخب النمسا الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، ويطمح للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في العصر الحديث. وستكون مكافأة الفائز هي مواجهة إما البرتغال أو كرواتيا في دور الـ16.

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كيف وصلت إسبانيا والنمسا إلى هذه المرحلة

يؤكد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي أنه أحد المرشحين الأوفر حظاً قبل انطلاق البطولة. لم يستقبل الفريق أي أهداف حتى الآن، بعد فوزه 4-0 على السعودية و1-0 على أوروغواي. وكان التعادل 0-0 أمام منتخب الرأس الأخضر الصغير مفاجأة، لكنه أيضاً مؤشر على مفاجآت أخرى قادمة في هذه البطولة الرائعة. ومن المثير للدهشة أن أياً من الفائزين بألقاب 2006 و2010 و2014 (إيطاليا وإسبانيا وألمانيا) لم يفز بأي مباراة في مرحلة خروج المغلوب منذ فوزه بكأس العالم. وستسعى «لا روخا» جاهدةً لكسر هذا النمط.

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النمسا تنهي انتظاراً دام 72 عاماً

كان مسار النمسا إلى هذه المرحلة دراماتيكيًا بشكل مفاجئ. في اليوم الأخير من منافسات المجموعة J، توقع الجميع أن تكون المباراة بينها وبين الجزائر مجرد مباراة شكلية. لكن الأمر كان عكس ذلك تمامًا، حيث انتهت المباراة بتعادل مثير بنتيجة 3-3. لولا هدف التعادل الذي سجله ساسا كالاجيتش بضربة رأس في الدقيقة 94، لكانت النمسا قد خرجت من كأس العالم. ويوضح فوزها 3-1 على الأردن وخسارتها 2-0 أمام الأرجنتين في مبارياتها الأخرى مدى تباين أدائها. وقد تأهلت إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954.

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إسبانيا تعتمد على تأثير برشلونة وتماسك الفريق ويامال

تم إدارة دقائق لعب نجم برشلونة الشاب لامين يامال بعناية. فقد لعب 19 دقيقة فقط ضد الرأس الأخضر، ثم 45 دقيقة ضد السعودية، حيث سجل هدفاً أيضاً، ثم 76 دقيقة ضد أوروغواي. ولن يتم المخاطرة بالجناح نيكو ويليامز (23 عاماً) لاعب أتلتيك بلباو بعد تفاقم إصابته السابقة ضد أوروغواي، لذا قد تكون هناك حاجة إلى يامال منذ البداية في هذه المباراة. نجم برشلونة هو واحد من ثمانية لاعبين من برشلونة في تشكيلة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً.

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النمسا تعتمد على لاعبيها المخضرمين

كل شيء يدور حول مارسيل سابيتسر، حيث خاض لاعب دورتموند مباراته الدولية رقم 100 مع النمسا ضد الأرجنتين. ويعد صانع الألعاب السابق في آر بي لايبزيغ محورًا أساسيًا في كل ما يفعله فريق رالف رانجنيك، وسيدعمه زميله المخضرم ماركو أرناوتوفيتش، الذي خاض 134 مباراة دولية.

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التشكيلة المتوقعة

إسبانيا (4-3-3)

أوناي سيمون؛ بيدرو بورو، باو كوبارسي، أيميريك لابورت، مارك كوكوريلا؛ رودري، بيدري، فابيان رويز؛ لامين يامال، ميكيل أويارزابال، ميكيل ميرينو.

النمسا (4-2-3-1)

باتريك بنتز؛ ستيفان بوش، كيفن دانسو، فيليب لينهارت، فيليب موين؛ نيكولاس سيوالد، زافير شلاغر؛ باتريك فيمر، مارسيل سابيتسر، رومانو شميد؛ ماركو أرناوتوفيتش.

الإحصائيات الرئيسية واللاعبون الخطرون

ساهم ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسيداد، بشكل مباشر في ثلاثة من أهداف إسبانيا الخمسة في هذه البطولة (هدفان، تمريرة حاسمة واحدة)، كما ساهم في 22 هدفًا في آخر 15 مباراة خاضها كأساسي.

شهدت خمس من آخر ست مباريات للنمسا تسجيل أهداف أكثر بعد الشوط الثاني مقارنة بما قبل الشوط الأول.

يعود سجل النمسا الذي يمتد إلى 12 مباراة في كأس العالم دون الحفاظ على شباكها نظيفة إلى عام 1982.

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تشكيلة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أيميريك لابورت (أثليتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتين زوبيمندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، جافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو).

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تشكيلة النمسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: باتريك بنتز (بروندبي)، ألكسندر شلاغر (آر بي سالزبورغ)، فلوريان فيغيل (فيكتوريا بلزن).

المدافعون: ديفيد أفنغروبر (إلتشي)، ديفيد ألابا (ريال مدريد)، كيفن دانسو (توتنهام)، ماركو فريدل (فيردر بريمن)، فيليب لينهارت (فرايبورغ)، فيليب موين (ماينز)، ستيفان بوش (ماينز)، ألكسندر براس (هوفنهايم)، مايكل سفوبودا (فينيسيا).

لاعبو الوسط: كريستوف باومغارتنر (آر بي لايبزيغ)، كارني تشوكويميكا (بوروسيا دورتموند)، فلوريان غريليتش (براغا)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند)، زافير شلاغر (آر بي لايبزيغ)، رومانو شميد (فيردر بريمن)، أليساندرو شوبف (آر زد بيليتس واك)، نيكولاس سيوالد (آر بي لايبزيغ)، بول وانر (بي إس في أيندهوفن)، باتريك فيمر (فولفسبورغ).

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش (ريد ستار بلغراد)، مايكل جريجوريتش (أوغسبورغ)، ساسا كالاجيتش (لاسك).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد لويس دي لا فوينتي التشكيلة الأساسية المحتملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات محددة في صفوف إسبانيا قبل هذه المباراة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

وبالمثل، لم يؤكد رالف رانجنيك بعد التشكيلة المتوقعة لمنتخب النمسا، ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو حالات الإيقاف. وسيتم نشر المزيد من أخبار الفريق فور ظهورها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل إسبانيا هذه المباراة بسجل يضم ثلاث انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 1-0 على أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم، حيث كان هدف أليكس باينا هو الهدف الحاسم. وفي وقت سابق من دور المجموعات، سيطرت إسبانيا بشكل خاص على مباراة السعودية، وفازت 4-0. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت إسبانيا تسعة أهداف واستقبلت هدفين، وحافظت على شباكها نظيفة في مباراتين، وأظهرت ثباتًا في كلا طرفي الملعب.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في مباراة ودية في نوفمبر 2009، عندما فازت إسبانيا بنتيجة 5-1، وكانت النمسا هي الدولة المضيفة. وقبل ذلك، فازت إسبانيا على النمسا 4-0 في مباراة تأهيلية لكأس العالم في سبتمبر 2001، أُقيمت على الأراضي الإسبانية. أما التعادل الوحيد في اللقاءات الثلاثة المسجلة فقد جاء في أكتوبر 2000، عندما تعادلت النمسا وإسبانيا 1-1 في فيينا خلال نفس الحملة التأهيلية. وخلال هذه المباريات الثلاث، فازت إسبانيا مرتين وتعادلت مرة واحدة، وسجلت عشرة أهداف مقابل ثلاثة للنمسا.

الترتيب

احتلت إسبانيا المركز الأول في المجموعة H، بينما تأهلت النمسا من المجموعة J في المركز الثاني.