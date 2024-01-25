إرهاب للحكام؟ هجوم جديد من قناة ريال مدريد!

حملة ممنهجة من الملكي؟

يواصل تلفزيون ريال مدريد الرسمية حملته ضد التحكيم الإسباني قبل مباراته ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، وبات هذا طقسًا متبعًا من التليفزيون الرسمي للنادي الملكي قبل العديد من المباريات هذا الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي يقع فيه ريال مدريد تحت طائلة الشك المتعلق بقرارات الفار في مباراة ألميريا الأخيرة له في الدوري الإسباني.

يستهدف تليفزيون ريال مدريد هذه المرة الحكم سوتو جرادو، الذي تم تعيينه للمباراة بين لاس بالماس وريال مدريد التي ستقام يوم السبت على ملعب جران كناريا.

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ووصف التليفزيون الرسمي للنادي الملكي قرارات سوتو جرادو السابقة ضد النادي الملكي بأنها "أضرت بالفريق أكثر من مرة".

الحكم ذاته كان موضع حملة سابقة لقناة النادي الملكي، تحديدًا عندما أهدر فريق كارلو أنشيلوتي نقطتين خلال زيارتهم إلى ملعب بينيتو فيامارين.

في ذلك اليوم، طالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، كذلك اعترضوا على تسلل بدا غير صحيح على براهيم دياز كان كفيلًا بترجمة هدف الفوز.

الأمر لا يعود فقط لمباراة ريال بيتيس، بل إن هناك خلافًا سابقًا بين الحكم والنادي الملكي يعود إلى ظهور تليفزيوني له على هامش مباريات السوبر الإسباني، حين انتقد علنًا "الفيديوهات التي تقوم بها قناة نادٍ بعينه تجاه التحكيم" مؤكدًا أن هذا "لا يجعل الحكام يتصرفون بالشكل الصحيح".