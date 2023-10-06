إرلينج هالاند يكشف.. حين قال له بيب جوارديولا: "سأحطّمك!"

الحوار الذي دار بين النرويجي والإسباني..

في حوار ماتع له مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، تطرق النرويجي إرلينج هالاند إلى العديد من الملفات التي يمر بها في الوقت الراهن مع مانشستر سيتي.

وقال هالاند في حواره: "حينما لا أحرز الأهداف يتفاجأ الناس أكثر من إحرازي لها، في النرويج إذا لم أسجل، تأتي عناوين كل الصحف هكذا دائمًا (ليست هناك أهداف)".

وأردف: "لا أفكر طيلة الوقت بأن أكون أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلًا للأهداف في التاريخ (الرقم القياسي مع ألان شيرار) ولكن إذا مكثت هنا 15 عامًا فلم لا.. تتبقى لدي 3 أعوام و10 أشهر.. ربما نفعل شيئًا".

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كما تحدث عن حواراته الأولى مع المدرب بيب جوارديولا حين قدم إلى مانشستر سيتي في البداية، كاشفًا عن لقطة طريفة مع المدرب الإسباني.

وقال هالاند: "حين أتيت إلى هنا قال لي جوارديولا: لا يعنيني ما تفعله، افعل ما يروقك، لكن إذا أتيت إلى الملعب معي لابد أن تكون في كامل تركيزك، إذا لم تفعل ذلك، سوف أحطمك!".