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بدا الإحباط واضحًا على إرلينج هالاند وهو يقدم تقييمًا صريحًا لمعاناة مانشستر سيتي الحالية بعد التعادل 2-2 مع نابولي. واعترف المهاجم النرويجي بأن الشك بدأ يتسلل إلى الفريق، الذي يكافح للحفاظ على مستواه المعتاد.

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سيتي يعود مرتين ليخرج بتعادل محبط على ملعب الاتحاد

استمرت سلسلة النتائج المتواضعة لمانشستر سيتي، بعدما تعادل فريق إنزو ماريسكا 2-2 مع نابولي على ملعب الاتحاد. وتقدم الضيوف الإيطاليون مرتين بفضل هدفي راسموس هويلوند ونوا لانج، ما أجبر أصحاب الأرض على العودة في النتيجة في كلتا المرتين.

وانتزع سيتي نقطة في النهاية بفضل هدفي أيوب بوعدي وريان شرقي في الشوط الثاني. لكن النتيجة أبقته في المركز السادس بجدول دوري أبطال أوروبا، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط داخل مراكز التأهل المباشر.

هالاند يقدم تقييمًا صريحًا لافتقار سيتي إلى السيطرة

وفي حديث إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، اعترف هالاند، الذي بدا عليه الإحباط، بأن أداء سيتي كان أقل بكثير من مستواه المعتاد. وقال: «حاولنا الضغط، لكننا لم نستطع. هذا ليس جيدًا بما يكفي. سمحنا لهم بالتقدم بسهولة بالغة، ولم نتمكن من السيطرة على المباراة أو الهجوم بالطريقة التي نريدها».

وأضاف: «كرة القدم قد تكون صعبة وسهلة في الوقت نفسه. عندما تفوز بالمباريات، يصبح كل شيء سهلًا وتعرف بالضبط ما عليك فعله. وعندما لا تفوز، تبدأ في التشكيك بكل شيء. الأفضل هو ألا تفكر، لكن هذا صعب في مثل هذه اللحظات».

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وفي مقابلة منفصلة مع beIN Sports، أقر المهاجم بأنه يجد صعوبة في تحديد أصل مشكلات سيتي. وأضاف: «نجحنا في العودة مرتين، لكننا نطالب بالمزيد. علينا أن نتحسن، وأن نجد طرقًا تمنحنا سيطرة أكبر على المباراة وتساعدنا على تقديم أداء أفضل. لا أعرف ما الذي كان ينقصنا، لكن كان بإمكانك أن تشعر في المباريات القليلة الماضية بأن هناك شيئًا لا يسير على النحو المطلوب تمامًا. علينا معرفة السبب، والبقاء إيجابيين، واستخراج أفضل ما لدى كل لاعب».

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رفع هذا التعادل سلسلة مباريات سيتي دون فوز إلى أربع في جميع المسابقات، بعد خسارته 3-1 أمام نوتنجهام فورست وتعادله 1-1 مع فولهام. ويعكس مستوى هالاند تراجع الفريق؛ إذ لم يسجل اللاعب البالغ 26 عامًا في أربع مشاركات متتالية، بعدما أحرز 14 هدفًا في أول 12 مباراة له.

كما لا يزال الغموض المحيط بقضية التهم الـ115 الموجهة للنادي يلقي بظلاله على غرفة الملابس. وكان المحلل غاري نيفيل قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر، عقب الهزيمة أمام فورست، من أن تداعيات القضية قد تبدأ «بالتسلل» إلى الفريق. ورغم الضغوط، حث هالاند زملاءه على الرد قائلًا: «نملك قدرًا كبيرًا من الجودة. الأمر يتعلق باستخراجها من كل لاعب. علينا أن نعيد ترتيب صفوفنا، ونحافظ على الإيجابية، ونظهر الطاقة في الملعب».

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رحلة صعبة إلى أرسنال في الدوري الإنجليزي تنتظر سيتي

لا يملك فريق ماريسكا وقتًا طويلًا للتفكير في خيبة أمله الأوروبية، إذ يحل ضيفًا على آرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراته المقبلة. وتمثل الرحلة اختبارًا كبيرًا لفريق يفتقر إلى الانسجام ولم يفز في آخر أربع مباريات.

وأقر هالاند بحجم المهمة المقبلة، قائلًا: «سنواجه البطل في مباراتنا المقبلة. إنها أصعب مباراة في الموسم. نحتاج إلى أداء استثنائي».