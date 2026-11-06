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ستدخل الأرجنتين مبارياتها الدولية المقبلة أمام الأوروجواي وكوستاريكا مع غياب لافت عن قائمة الفريق. فقد اختار المدير الفني ليونيل سكالوني إبقاء قميص الرقم 10 الأسطوري شاغراً طوال نافذة نوفمبر. ويؤكد هذا القرار التأثير الهائل لليونيل ميسي، الذي ترك اعتزاله الدولي فراغاً لا يزال الجهاز الفني غير مستعد لملئه بعد.

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قميص مقدّس

يستعد المنتخب الأرجنتيني لحقبة جديدة، لكن القميص الأشهر في كرة القدم العالمية لن يظهر بعد. فقبيل المواجهة المنتظرة أمام أوروجواي، تأكد أن القميص الأسطوري الذي كان يرتديه ليونيل ميسي سابقاً لن يُمنح لأي لاعب خلال فترة التوقف الدولي هذه المخصصة لمباريات "فيفا". ورغم أن لوائح المباريات الودية لا تفرض بصرامة ترقيم القائمة من 1 إلى 11، فإن قرار ترك الرقم شاغراً يعدّ دليلاً واضحاً على التبجيل الذي يحظى به القائد السابق.

وبحسب TyCSports، فقد قرر سكالوني وجهازه الفني في الأساس حجب الرقم بشكل مؤقت، والتعامل معه كإرث ثمين لا يُخرج إلا في أهم المناسبات. وتأتي هذه اللفتة الرمزية في وقت تخوض فيه الأرجنتين أولى مبارياتها منذ أن اعتزل ميسي رسمياً اللعب الدولي. فمن خلال اختيار ترك المكان خالياً، يتجنب سكالوني الضغط الفوري المتمثل في تتويج خليفة خلال فترة يُراد لها أن تكون انتقالية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.

المرشحون لحقبة ما بعد ميسي

وبينما يبقى القميص معلقاً في مكانه حالياً، فإن الجدل حول وريثه المرتقب يشتدّ بالفعل في أنحاء أمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن تحدث الخلافة الحقيقية عندما تُستأنف تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية العام المقبل. وتُطرح بالفعل عدة أسماء بارزة كمرشحين محتملين لحمل عبء الإبداع. ومن أبرز المرشحين نيكو باز، الذي يقدّم مستويات رائعة مع كومو في إيطاليا، وترك انطباعاً باقياً خلال آخر مشاركة له مع المنتخب الأول.

ويواجه باز منافسة شرسة من نجوم راسخين في الدوري الإنجليزي الممتاز أثبتوا جدارتهم بالفعل على الساحة العالمية. فكثيراً ما يُذكر قائد وسط مانشستر سيتي إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول كخيارين منطقيين نظراً لجودتهما الفنية ومكانتهما داخل القائمة. إضافة إلى ذلك، يبقى فرانكو ماتانتوونو خياراً مفاجئاً للمستقبل.

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مقاربة مختلفة لرحيل الأساطير

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أثار قرار إبقاء الرقم معتزلاً خلال هذه الفترة نقاشاً كبيراً حول كيفية تعامل مختلف المنتخبات مع رحيل أبرز رموزها. وسارع المشجعون إلى الإشارة إلى التباين بين مقاربة الأرجنتين الحذرة وطريقة تعامل منتخبات أخرى مع مواقف مماثلة.

وقد عُقدت مقارنات طبيعية مع البرتغال، حيث مُنح القميص رقم 7 الأيقوني المرتبط بكريستيانو رونالدو بسرعة إلى رافائيل لياو خلال اللقاء الرسمي بالتوقف الأخير لحساب دوري الأمم الأوروبية. ويعكس اختيار الأرجنتين ترك القميص دون استخدام رغبة ثقافية في حماية قدسية الرقم 10، وهو القميص الذي خلّده من قبل دييجو مارادونا قبل أن يرتقي به ميسي إلى آفاق جديدة. وإلى أن تفرض الضغوط التنافسية لتصفيات كأس العالم إجراء تغيير بسبب القواعد التي تجبر الفرق على استخدام كل الأرقام وعدم حجب رقم بعينه، يبدو أن المنتخب الأرجنتيني يكتفي بترك القميص تكريماً للرجل الذي قاده إلى المجد في قطر.