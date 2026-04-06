"إذا فعل ذلك، فسيفقد رونالد كومان كل مصداقيته"

تعرض جيردي شوتن لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي أثناء لعبه مع نادي PSV، مما سيؤدي إلى غيابه عن كأس العالم. كما يعاني فرينكي دي يونغ من سلسلة من الإصابات، مما دفع ويم كيفت إلى التساؤل عما إذا كان جوي فيرمان سيصبح خياراً مطروحاً مرة أخرى أمام مدرب المنتخب رونالد كومان.

"تخيل لو أن فرينكي دي يونغ أصيب مرة أخرى، وهو أمر ليس مستبعداً على الإطلاق. عندها قد يضطر كومان إلى استدعاء فيرمان مرة أخرى... ليقول: لقد فكرت في الأمر مرة أخرى"، هكذا قال كيفت، الذي انفجر ضاحكاً بعد ذلك على تعليقه.

يتساءل المذيع ميشيل فان إيغموند عما إذا كان الكبرياء سيلعب دوراً في هذه الحالة بالنسبة لكويمان، الذي أوضح أن فيرمان لا يدخل في خططه لكأس العالم. "أفضل اللعب بعشرة لاعبين على أن أشركه مرة أخرى."

"لا يمكنك التراجع بالطبع. عندها تفقد كل مصداقيتك"، ويكاد كيفت يكون متأكداً من أن كويمان لن يعود إلى فيرمان. "ولديك أيضاً كوينتين تيمبر، ولوتشيانو فالينتي، وكيس سميت."

لعب فيرمان (27 عامًا) ستة عشر مباراة دولية بقميص المنتخب الهولندي. لكن آخر مباراة له تعود إلى 10 يوليو 2024، عندما شارك لاعب PSV لمدة 55 دقيقة في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا الذي خسره المنتخب الهولندي 1-2 أمام إنجلترا. بعد ذلك، لم يعد كويمان يهتم باللاعب.

وصرح مدرب المنتخب مؤخرًا أن فيرمان ليس خياره الأول ولا حتى الثاني في مركز الوسط الأيسر، وأشار إلى أنه لن يحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم إذا كان الفريق في كامل لياقته.

وعند سؤاله عما كان يدور في ذهن فيرمان عندما سمع تلك الكلمات، جاء الرد قصيرًا بشكل لافت للنظر بعد انتهاء مباراة PSV - FC Utrecht (4-3). "لا شيء." وعندما سأله ESPN عن ذلك، تمسك بموقفه. "لم أفكر في أي شيء على الإطلاق." ورد بالإيجاب على الإشارة إلى أن عقله كان فارغاً. ثم سُئل فيرمان عن سبب عدم رغبته في التحدث عن الأمر: "لا أرغب في ذلك."