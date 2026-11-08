"إذا اضطر للعب كحارس مرمى، فسيفعل ذلك".. مورينيو ممتن لقائد ريال مدريد فيدي فالفيردي!

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أشاد جوزيه مورينيو بقائد ريال مدريد فيدريكو فالفيردي بسبب قدرته المذهلة على التأقلم في مراكز متعددة خلال الموسم الحالي. فقد تألّق الدولي الأوروجوياني في أكثر من مركز، وأبدع في خط الوسط وخط الدفاع على حدّ سواء، مع استمراره في تشكيل تهديد تهديفي بالغ الأهمية.

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التضحية من أجل الفريق

سلّط مورينيو الضوء على التنوع الاستثنائي الذي يتمتع به فالفيردي، معتبرًا إياه ورقة رابحة كبيرة لريال مدريد. فقد انتقل اللاعب الأوروغواياني بسلاسة بين أدوار خط الوسط والأدوار الدفاعية للمساعدة في تحقيق التوازن للفريق. بدأ فالفيردي الموسم في تشكيلة الارتكاز المزدوج، حيث شكّل ثنائيًا بشكل متكرر مع أوريليان تشواميني في وسط الملعب.

لكن مورينيو لجأ مؤخرًا إلى الدفع بقائد الفريق في مركز الظهير الأيمن بفاعلية كبيرة. وعلى الرغم من لعبه في مركز أكثر تراجعًا، حافظ فالفيردي على خطورته الهجومية، إذ تمكّن من هز الشباك في آخر مباراتين له مع العملاق الإسباني.

جاهز لأي دور

بدأ تغيير مركز فالفيردي خلال مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام روما. فمع تأخر ريال مدريد بنتيجة 3-1، نقل مورينيو فالفيردي إلى مركز الظهير الأيمن، وأشعل هذا التعديل التكتيكي فتيل ريمونتادا درامية وحافظ اللاعب الأوروغواياني على مركزه الدفاعي ليقدّم أداءً مبهرًا أمام إشبيلية، ولايبزيج، وبرشلونة، وفالنسيا. وسارع مورينيو بشكل لافت إلى الإشادة بروح التضحية لدى قائده عقب الفوز على إشبيلية.

وقال مورينيو، وفقًا لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو: "إنه أحد أكثر اللاعبين تعدد المهام في كرة القدم العالمية". وأضاف: "لست مضطرًا لإقناعه بأي شيء. إنه قائد ريال مدريد؛ وإذا تعيّن عليه اللعب حارسًا للمرمى، فسيلعب، بالقفازات وكل شيء".

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تحقيق التوازن بين الوسط والدفاع

أتاحت قدرة فالفيردي على التكيّف لمورينيو أن يستغل خيارات تشكيلته إلى أقصى حد. فالمدرب يعلم أنه سيحتاج إلى فالفيردي في مختلف أرجاء الملعب مع تقدّم الموسم. وقد أوضح المدرب البرتغالي المسؤولية الفريدة التي تأتي مع حمل شارة القيادة.

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وأوضح مورينيو: "عندما تكون القائد، عليك أن تكون مختلفًا. في خط الوسط لدينا برناردو [سيلفا]، وتشواميني، و[إدواردو] كامافينجا، وتياجو [بيتارش] وهذا كل شيء. ولهذا السبب أعتقد أن فيدي سيلعب في مركز الظهير، لأننا جميعًا نحب ذلك، لكنه سيضطر أيضًا للعب في خط الوسط".

إضافة الأهداف من المراكز المتراجعة

لم يمنع الابتعاد عن منطقة جزاء الخصم فالفيردي من التسجيل. فقد عاد مؤخرًا إلى دور في خط الوسط قادمًا من مقاعد البدلاء في أثينا، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 92 بتسديدة قوية من خارج المنطقة. ثم عاد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى مركزه الجديد في الظهير الأيمن أمام فالنسيا. وسجّل في المباراة الثانية على التوالي، إذ أسكن الكرة في الشباك إثر ارتداد من حافة المنطقة ليبرز شكله الرائع.