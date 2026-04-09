إحصائية مؤلمة للغاية بالنسبة لأرني سلوت تعكس بدقة الفارق بين باريس سان جيرمان وليفربول

واجه ليفربول صعوبة بالغة يوم الأربعاء في باريس، وسجل إحصائية لافتة للنظر. فقد عانى فريق أرني سلوت من عجز هجومي أمام باريس سان جيرمان (2-0) في دوري أبطال أوروبا.

بعد الفوز على أرضه، أصبح باريس سان جيرمان في وضع جيد لضمان مكان في نصف النهائي. سجل ديزيريه دوي وكفيشا كفاراتشيليا هدفي الفوز للباريسيين.

واجه ليفربول صعوبة بالغة في العاصمة الفرنسية. قام جيورجي مامارداشفيلي ببعض التصديات الجيدة لصالح الريدز، مما يعني أن المباراة لم تحسم بعد. ستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

ومن اللافت للنظر أن فريق أرني سلوت لم يتمكن من تسديد أي كرة على المرمى طوال المباراة. ووفقًا لـ Opta، بلغت قيمة الأهداف المتوقعة لليفربول 0.18 فقط.

وكانت آخر مرة لم يسدد فيها ليفربول أي تسديدة على المرمى في دوري أبطال أوروبا هي في المباراة ضد أتالانتا عام 2020. وفي ذلك الوقت، خسر الريدز مباراة المجموعة بنتيجة 0-2 على أرضهم.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الإحصائية هذا الموسم. في 8 يناير 2026، لم يسجل ليفربول أي تسديدة على المرمى في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال (0-0). 

يوم السبت الماضي، خرج ليفربول من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمة 4-0 أمام مانشستر سيتي. كما أن هناك احتمال أن يخرج حامل لقب الدوري من دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن الفريق سيظل منشغلاً فقط في الدوري المحلي. يحتل الفريق حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع. وبذلك، لا يزال لديه فرصة للحصول على تذكرة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

