إجابة غريبة من نونو سانتو عند سؤاله عن عبد الرحمن العبود!

جناح الاتحاد مازال خارج الحسابات

SHAHID

أجاب نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بشكل غريب للغاية على سؤال يتعلق بلاعب الفريق عبد الرحم العبود والمستبعد من المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب البرتغالي دخل في خلافات مع الجناح السعودي الموسم الماضي لكن اعتقد الجميع أن الأمر حُل بينهما بعد عودة للاعب للعب، لكن هذا لم يكن حقيقة الوضع، حيث طلب سانتو من إدارة النادي التخلص من العبود بالبيع أو الإعارة وهو ما لم يحدث خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وتدخلت عدة جهات للصُلح بين الطرفين وإعادة العبود للملعب خاصة في ظل حاجة الفريق له لكن سانتو رفض كل تلك المحاولات وحتى الضغوطات من إدارة أنمار الحائلي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الاتحاد خسر نقطته السابعة تواليًا في دوري روشن السعودي بتعادله 1-1 مع التعاون مساء اليوم، وقد سُئل سانتو بعد المباراة عن العبود فتجاهل السؤال تمامًا وأجاب إجابة مختلفة جدًا تتعلق باستعددات الفريق لمباراة دوري أبطال آسيا القادمة.

حيث قال كما نقل موقع كووورة " "يجب أن نرتاح جيدا ونستعد للمباراة المقبلة، لدينا جدولًا مزدحمًا وسنلعب في المباراة المقبلة في بطولة مختلفة".

SHAHID