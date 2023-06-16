إبراهيموفيتش: الإرث الذي آمل تركه ورائي هو كل "الزلاتانات" الجديدة التي صنعتها!

رسالة مؤثرة من النجم السويدي

نشر زلاتان إبراهيموفيتش نجم كرة القدم العالمية المعتزل حديثًا رسالة مؤثرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

مهاجم إنتر وميلان وبرشلونة السابق ودع كرة القدم الإحترافية بإعلانه تعليق حذائه بعمر 41 بعد مسيرة حافلة بالألقاب والأرقام القياسية.

وكتب السويدي: "بدأت القصة بحلم، حلم حوّل المستحيل إلى ممكن".

وأضاف: "ولدت في مالمو نشأت في أمستردام، أصبحت أكثر حكمة في تورينو أصبحت أسدًا في برشلونة، نشأت في ميلانو وحصلت على رؤى جديدة في باريس اكتسبت القدرة على التحمل في مانشستر واستمتعت في لوس أنجلوس، وأخيرًا وجدت السلام في وطني الجديد في ميلانو".

وواصل: "أنتم الذين صنعتموني، والإرث الذي آمل تركه ورائي هو كل الزلاتانات الجديدة التي صنعتها بواسطتي، كل من لديه قلب الأسد كل من لديه النار المشتعلة في عينيه، كل من يفهم حقًا أن المستحيل ليس شيئًا".

واختتم: "شكرًا على كل شيء، مينو (مينو رايولا وكيل أعماله المتوفى)،لقد فعلناها الرحلة انتهت وكانت رحلة رائعة أشتاق إليك".