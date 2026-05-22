أين يمكن مشاهدة مباريات كندا في كأس العالم 2026 اليوم؟ القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت





لمشاهدة المباريات خارج البلد الأصلي الذي يتم بثها فيه، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم شبكة VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN أو NordVPN أو Surfsharkوقمبتثبيت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. قم بتسجيل الدخول والمشاهدة. ابحث عن البث المباشر، واضغط على زر التشغيل.

أمور يجب أخذها في الاعتبار:

1. تجنب شبكات VPN المجانية. فهي تفتقر إلى السرعة وقدرات إلغاء الحظر اللازمة لمشاهدة البث المباشر للرياضة.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح متصفح "التصفح المتخفي" أو "الخاص" حتى لا يتمكن موقع البث من قراءة ملفات تعريف الارتباط القديمة الخاصة بك.

3. تجاوز الحظر الجغرافي يُعد انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة ببعض منصات البث.

في كندا، سيتم بث المباراة عبر شبكات Bell Media، مع تغطية باللغة الإنجليزية على قناتي TSN وCTV، وتغطية باللغة الفرنسية على قناة RDS. وستقوم هذه القنوات أيضًا ببث المباراة مباشرة عبر منصاتها الرقمية الخاصة، TSN Direct و RDS Direct. وفي الوقت نفسه، في البوسنة والهرسك، تمتلك قناة Arena Sport حقوق البث الرسمية. ستبث المباراة مباشرة عبر قنواتها الرياضية المميزة، وكذلك على منصات البث الرقمية الإقليمية.

ما هي المباراة التالية لكندا في كأس العالم 2026؟

ستُقام المباراة الافتتاحية لكندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 بين كندا والبوسنة والهرسك في ملعب تورونتو الشهير. ونظرًا لأن هذه هي المباراة الافتتاحية التاريخية لـ "Les Rouges" على أرضها، فستكون متاحة على نطاق واسع على كل من القنوات المجانية والقنوات المميزة.

التفاصيل معلومات الخصم البوسنة والهرسك التاريخ الجمعة، 12 يونيو 2026 وقت انطلاق المباراة 3:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) / 8:00 مساءً (بتوقيت لندن) الملعب ملعب تورونتو (ملعب تورونتو في إكزيبيشن بليس) المدينة تورونتو، أونتاريو، كندا

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

ما هي القناة التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في كندا؟

يمكن للمشجعين الراغبين في متابعة كل لحظة من مشاركة كندا في كأس العالم، بقيادة ألفونسو ديفيز وجوناثان ديفيد، مشاهدة المباريات عبر Bell Media و TSN.

أفضل شبكات VPN والبث المجاني لمشاهدة كندا في كأس العالم لكرة القدم 2026

لمشاهدة المنتخب الكندي، عليك في الأساس أن تنقل نفسك "افتراضيًا" إلى بلد يوفر بثًا مجانيًا أو مفضلًا. وإليك كيفية القيام بذلك:

اختر شبكة VPN عالية السرعة: تشمل أفضل التوصيات لعام 2026 ExpressVPN وNordVPN وSurfshark قم بتثبيت التطبيق: قم بتنزيل برنامج VPN على جهازك (الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو التلفزيون الذكي) اتصل بخادم استراتيجي افتح خدمة البث: انتقل إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمذيع. ابدأ المباراة: ابحث عن "كأس العالم FIFA" واستمتع بمباراة كندا مباشرة!

