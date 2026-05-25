أين يمكن مشاهدة مباريات بلجيكا في كأس العالم 2026 اليوم؟ المباراة القادمة، موعد البداية، القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت





لمشاهدة المباريات خارج البلد الأصلي الذي يتم بثها فيه، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة خاصة افتراضية، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم شبكة VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN أو NordVPN أو Surfsharkوقمبتثبيت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. قم بتسجيل الدخول والمشاهدة. ابحث عن البث المباشر، واضغط على زر التشغيل.

أمور يجب وضعها في الاعتبار:

1. تجنب شبكات VPN المجانية. فهي تفتقر إلى السرعة وقدرات إلغاء الحظر اللازمة لمشاهدة البث المباشر للرياضة.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح متصفح "التصفح المتخفي" أو "الخاص" حتى لا يتمكن موقع البث من قراءة ملفات تعريف الارتباط القديمة الخاصة بك.

3. تجاوز الحظر الجغرافي يُعد انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة ببعض منصات البث.

في بلجيكا، يتم تقاسم حقوق بث البطولة بين كبرى محطات البث العامة في البلاد لتغطية كلا المجتمعين اللغويين عبر قنوات مجانية. يمكن للمشجعين الناطقين بالهولندية في فلاندرز مشاهدة المباراة مباشرة على شبكات VRT أو بثها عبر منصة VRT MAX، بينما يمكن للمشاهدين الناطقين بالفرنسية في والونيا متابعة الأحداث على شبكات RTBF وتطبيق البث RTBF Auvio. وفي مصر، ستبث المباراة حصريًا على قناة beIN SPORTS. وبصفتها الجهة الحاصلة على الحقوق الرسمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ستبث beIN المباراة مباشرةً على قنواتها المخصصة beIN SPORTS MAX، مع توفر بث مباشر شامل عبر تطبيق beIN CONNECT وخدمة البث المباشر TOD.

ما هي المباراة التالية لبلجيكا في كأس العالم 2026؟

ستُقام المباراة الافتتاحية لبلجيكا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تجمع بينبلجيكا ومصر، في ملعب سياتل الشهير. ونظرًا لأن هذه المباراة تمثل انطلاقة "الشياطين الحمر" المرتقبة في البطولة أمام قوة أفريقية جبارة، فستكون متاحة على نطاق واسع عبر القنوات المجانية والقنوات المدفوعة على حد سواء.

التفاصيل المعلومات الخصم مصر التاريخ الاثنين، 15 يونيو 2026 وقت انطلاق المباراة 12:00 ظهراً (بالتوقيت المحلي) / 8:00 مساءً (بتوقيت لندن) الملعب ملعب سياتل (لومين فيلد) المدينة سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

ما هي القناة التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في بلجيكا؟

على المشجعين الراغبين في متابعة كل لحظة من مشاركة بلجيكا في كأس العالم، متابعة المباريات عبر قنوات VRT و RTBF.

أفضل شبكات VPN والبث المجاني لمشاهدة بلجيكا في كأس العالم لكرة القدم 2026

لمشاهدة المنتخب البلجيكي، عليك في الأساس أن تنقل نفسك "افتراضيًا" إلى بلد يقدم بثًا مجانيًا أو مفضلًا. وإليك كيفية القيام بذلك:

اختر شبكة VPN عالية السرعة: تشمل أفضل التوصيات لعام 2026 ExpressVPN وNordVPN وSurfshark قم بتثبيت التطبيق: قم بتنزيل برنامج VPN على جهازك (الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو التلفزيون الذكي) اتصل بخادم استراتيجي افتح خدمة البث: انتقل إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمذيع. ابدأ المباراة: ابحث عن "كأس العالم FIFA" واستمتع بمباراة بلجيكا مباشرة!

