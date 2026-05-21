



لمشاهدة المباريات خارج البلد الأصلي الذي يتم بثها فيه، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة خاصة افتراضية، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم شبكة VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN أو NordVPN أو Surfsharkوقمبتثبيت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. قم بتسجيل الدخول والمشاهدة. ابحث عن البث المباشر، واضغط على زر التشغيل.

أمور يجب أخذها في الاعتبار:

1. تجنب شبكات VPN المجانية. فهي تفتقر إلى السرعة وقدرات إلغاء الحظر اللازمة لمشاهدة البث المباشر للرياضة.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح متصفح "التصفح المتخفي" أو "الخاص" حتى لا يتمكن موقع البث من قراءة ملفات تعريف الارتباط القديمة الخاصة بك.

3. تجاوز الحظر الجغرافي يُعد انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة ببعض منصات البث.

في الرأس الأخضر، ستبث المباراة على قناتي SuperSport و New World TV. تتوفر هذه المنصات عبر شبكات الأقمار الصناعية الإقليمية ومنصة DStv. وفي الوقت نفسه، في إسبانيا، تعد RTVE (Radio Televisión Española) هي القناة العامة الرسمية. ستبث المباراة مباشرة على قناة La 1، وكذلك على منصة البث الرقمي RTVE Play.

ما هي المباراة التالية للرأس الأخضر في كأس العالم 2026؟

ستقام المباراة الافتتاحية للمرحلة المجموعات لكاب فيردي في كأس العالم 2026 بين إسبانيا وكاب فيردي في ملعب مرسيدس بنز الشهير. ونظرًا لأن هذه هي المباراة الأولى لـ "القرش الأزرق" في البطولة وتضم منتخبيْن بارزين، فستكون متاحة على نطاق واسع على كل من القنوات المجانية والقنوات المدفوعة.

التفاصيل معلومات الخصم إسبانيا التاريخ الاثنين، 15 يونيو 2026 وقت انطلاق المباراة 12:00 ظهراً (بالتوقيت المحلي) / 5:00 مساءً (بتوقيت لندن) الملعب ملعب مرسيدس بنز (ملعب أتلانتا) المدينة أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

ما هي القناة التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في الرأس الأخضر؟

يمكن للمشجعين المتحمسين لمتابعة كل لحظة من الحملة التاريخية لـ "القرش الأزرق" مشاهدة جميع المباريات مباشرةً على قناتي New World TV و SuperSport، وهما القناتان الرئيسيتان في المنطقة.

أفضل شبكات VPN والبث المجاني لمشاهدة الرأس الأخضر في كأس العالم لكرة القدم 2026

لمشاهدة منتخب الرأس الأخضر، عليك في الأساس أن تنقل نفسك "افتراضيًا" إلى بلد يوفر بثًا مجانيًا أو مفضلًا. وإليك كيفية القيام بذلك:

اختر شبكة VPN عالية السرعة: تشمل أفضل التوصيات لعام 2026 ExpressVPN وNordVPN وSurfshark قم بتثبيت التطبيق: قم بتنزيل برنامج VPN على جهازك (الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو التلفزيون الذكي) اتصل بخادم استراتيجي افتح خدمة البث: انتقل إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمذيع. ابدأ المباراة: ابحث عن "كأس العالم FIFA" واستمتع بمباراة الرأس الأخضر مباشرة!

