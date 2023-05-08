ما هي الجوائز الفردية التي فاز بها ليونيل ميسي طوال مسيرته؟

تُوج ليونيل ميسي بلقبه السابع في الكرة الذهبية، لكن ما هي جوائزه الفردية بخلاف ذلك؟

تُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته الكروية، وهي الجائزة التي تُمنح بواسطة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في أوروبا وأعلن الفائز الأول بها عام 1956 وكان الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

وفاز ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية عن ما قدمه في عام 2021 بعد منافسة شرسة كانت مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ

وبتتويجه بالكرة الذهبية السابعة، ابتعد ميسي في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالجائزة، إذ يمتلك رونالدو 5 كرات ذهبية آخرها كان في العام 2017,

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي الجوائز الفردية التي حققها ليونيل ميسي في مسيرته؟

رُصعت مسيرة ميسي المذهلة بالعديد من الجوائز الفردية، سواء على مستوى الكرة الإسبانية والليجا أو الأوروبية ودوري أبطال أوروبا أو العالم، إذ جمع ما يزيد على الـ70 جائزة فردية منذ بدأ اسمه يلمع مع برشلونة عام 2006.

بالإضافة للكرة الذهبية وأفضل لاعب من "فيفا"، حصد ميسي العديد من الجوائز الفردية المهمة، مثل فوزه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية 6 مرات، وأفضل لاعب في أوروبا مرتين، والكرة الذهبية في كأس العالم مرة واحدة وكذلك جائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا مرتين.

أول جائزة فردية حصل عليها ميسي كانت حين بدأ يُداعب الكرة بقميص الفريق الأول للبارسا، كانت جائزة الولد الذهبي المقدمة من صحيفة توتوسبورت الإيطالية لعام 2005.

ما هي أبرز الجوائز الفردية التي حصل عليها ليونيل ميسي؟

الكرة الذهبية (7 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021.

جائزة الأفضل من فيفا (مرتين): 2019، 2022.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2009

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (6 مرات): أعوام 2009-2010، 2011-2012، 2012-2013ـ 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019.

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان): عاما 2011، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2009.

هداف الليجا (8 مرات): أعوام 2009-2010، 2011-2012، 2012-2013، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021.

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2012، 2015.

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان): عاما 2009، 2019.

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات): أعوام 2007، 2015، 2016.

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرتين): 2014، 2022.

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرتين): 2015، 2021.

جائزة الولد الذهبي "جولدن بوي" من توتوسبورت (مرة واحدة): عام 2005.

جائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي في العالم (مرتين): 2019، 2023

كم مرة حصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟

ما هو عدد الجوائز الفردية التي فاز بها ليونيل ميسي؟

ميسي فاز بالعديد من الجوائز الفردية، بما يتضمن الجوائز الكبرى والرسمية من الاتحادات المختلفة، وكذلك جوائز خاصة من بعض الصحف والمواقع الشهيرة.