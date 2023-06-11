"أين كنتم وعمركم 22 سنة".. هالاند يهين هنري وشمايكل عقب التتويج بدوري الأبطال

إرلينج هالاند يعاند ويقبل النصيحة ويكشف طموحاته

أظهر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، نضجًا كبيرًا في حديثه خارج الملعب عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتوج السيتي لأول مرة في تاريخه، أمس السبت، بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على إنتر الإيطالي 1-0 في النهائي على ملعب أتاتورك بإسطنبول.

وعبر هالاند عن فخره بما فعله فريقه وسعادته خاصة بعد بث لقطات من فرحة الجماهير في بلده النرويج، كما تطرق للضغط الذي كان مُلقى عليه في موسمه الأول بالفريق، ورغبته في استكمال سلسلة نجاحات فريقه خاصة في الأسابيع الأخيرة من الموسم الذي كان فريقه مطالبًا بالفوز بالثلاثية "الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال".

حديث هالاند مع نجوم الكرة السابقين تيري هنري وجيمي كاراجر وبيتر شمايكل وميكاه ريتشارز والمذيعة كايت عبده اتسم بالود ولم يخل من الفكاهة والمشاكسة.

ووجه كاراجر لهالاند الفرصة كي يسأل هداف آرسنال التاريخي، تيري هنري، سؤالًا ليرد اللاعب النرويجي طالبًا نصيحة من الهداف الفرنسي المعتزل الذي شرح له كيفية إنهاء بعض الهجمات مركزًا على أهمية حسن استغلال قدم اللاعب اليمنى وهو ما وافقه عليه اللاعب لكنه رد: "أوافقك لكن لا تنسوا بأنني في الثانية والعشرين من عمري، فكروا كلكم أين كنتم في الثانية والعشرين من عمركم، لدي الوقت لأتعلم وبعد 3 سنوات سأنظر وأرى كيف كنت أفكر".

وأنهى هالاند، المنتقل الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند إلى السيتي، الموسم بإحراز 52 هدفًا خلال 53 مباراة في كل البطولات كما توج هدافًا للدوري الإنجليزي برصيد 36 هدفًا كاسرًا الرقم القياسي في التسجيل بموسم واحد في البطولة.