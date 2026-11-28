تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لتتواصل سلسلة النتائج الكارثية للفريق تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وذلك بعد أيام قليلة من تعادل مخيب أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، وقبله سقوط مدوٍ أمام الغريم التقليدي ليفربول.

الخسارة من ليفربول في أنفيلد كانت مفهومة، والتعثر ضد لشبونة من الممكن أن يمر، لكن خسارة بتلك القسوة في أولد ترافورد أمام برينتفورد تؤكد أن الفريق لم يستفد بأي شيء من التغيير الفني.

أزمة جودة وإدارة

اعتادت جماهير كرة القدم على مصطلح دفعة البدايات التي تصاحب قدوم أي مدير فني جديد، حيث ينتفض اللاعبون لإثبات الذات وتتحسن النتائج مؤقتًا، لكن مع بوتشيتينو غابت هذه الدفعة تمامًا، والسبب بسيط وواضح للعيان: المدرب الأرجنتيني لن يكون الحل لأن أصل المشكلة ليسن في مقعد المدير الفني من الأساس.

المعضلة الحقيقية في مسرح الأحلام تكمن في التراجع الحاد والمستمر في جودة اللاعبين على مدار سنوات طويلة، حيث تحولت قائمة الفريق إلى مجموعة من الأسماء التي تفتقر إلى الشخصية القيادية والقدرة الفنية على حمل قميص نادٍ بحجم مانشستر يونايتد.

ولا يمكن فصل هذا الانهيار الفني عما يدور في غرف الإدارة المغلقة، إذ يبدو جليًا غياب الرغبة الحقيقية لدى صناع القرار في تبني حل رياضي جذري وشامل، والاكتفاء بقرارات تجميلية لا تلامس جوهر الأزمة.

في كل مرة يتراجع فيها الأداء وتتوتر الأجواء، تلجأ الإدارة إلى الحل الأسهل والأكثر استهلاكًا، وهو التضحية بالمدرب وتحميله وحده مسؤولية الفشل.

على مدار سنوات خلق هذا بيئة عمل مشوهة بات فيها اللاعبون يدركون تمامًا أنهم بمنأى عن المحاسبة الحقيقية، وأن مقصلة الإقالات ستطول الرجل الواقف على الخط قبل أن تقترب من عقودهم أو مراكزهم.

وهو ما أدى بدوره إلى حالة خطيرة من التبلد الذهني والفني لدى عناصر الفريق، فلم نعد نرى ردة فعل غاضبة عقب الخسائر الثقيلة، ولا روحًا قتالية تعوض الفوارق الفنية، بل استسلامًا تامًا يظهر بوضوح في سهولة استقبال الأهداف وتكرار الأخطاء الساذجة في كل مباراة تقريبًا.

بيت القصيد

ما يحتاجه مانشستر يونايتد للعودة إلى منصات التتويج يتجاوز بكثير مجرد التعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير، فبدون ثورة حقيقية تطال هيكل الفريق وتعيد بناء الجودة الفنية، وبدون إدارة تضع المشروع الرياضي فوق الاعتبارات التجارية وتفرض مبدأ الثواب والعقاب على اللاعبين قبل المدربين، سيبقى بوتشيتينو مجرد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضحايا، وسيظل أولد ترافورد مسرحًا للكوابيس!