أين حمرة الخجل؟ السخرية تجتاح برشلونة بسبب جوندوجان وعام 2023!

هل هي سقطة أم لا؟

موجة من السخرية تعرض لها برشلونة بعد تغريدة نشرها موقع النادي تضمنت تصريحًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من النجم الألماني إلكاي جوندوجان.

وكان الدولي الألماني قد نشر عبر "إنستجرام" مع مطلع العام الجديد صورة مع عبارة: "2023 أفضل عام في حياتي".

برشلونة نشر هذه الصورة عبر منصاته، مع عبارة: "أفضل عام في حياته" في إشارة إلى انضمامه للنادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر قوبل بانتقادات كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر عديد المستخدمين من برشلونة لأن جوندوجان كان على الأرجح يتحدث عن قيادته مانشستر سيتي لحصد الثلاثية التاريخية لأول مرة في مسيرة النادي.

كما استقبل جوندوجان مولودًا خلال 2023 ما يجعله عامًا سعيدًا أيضًا بالنسبة له، أي شيء بخلاف أن تكون السعادة بسبب توقيعه عقود الانتقال إلى برشلونة.

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صاحب أحد الحسابات كتب مع نشر فيديو لإمساك جوندوجان بلقب دوري أبطال أوروبا: "من سيخبرهم أنه يقصد التتويج بالثلاثية؟" بينما وصف آخر تغريدة برشلونة بأنها "انعدام خجل".