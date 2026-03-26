أيرلندا الشمالية فعلتها من قبل .. "معركة بلفاست"وقصة فشل إيطاليا الأول في كأس العالم!

"لن نفكر الآن في مباريات الإعادة في مارس. أعرف قصة عام 1958، لكنني لم أعد إليها، وآمل ألا يكون هناك داعٍ للعودة إلى الماضي إلى هذا الحد. علينا أن نهزم فريقاً لا يخسر على أرضه ولا يستقبل أهدافاً. يجب ألا تراودنا أفكار سلبية. نحن إيطاليا، ونحن معتادون على الضغوط". - روبرتو مانشيني في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع سويسرا يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021

أحيانًا تعود الذكريات. وكأنه إحساس بالديجافو ينقل الكوابيس والمخاوف القديمة إلى اللاعبين، تلتقي إيطاليا بقيادة جاتوسو بمنافس لم يكن أبدًا سهلاً في تاريخنا. ما حدث في 15 يناير 1958 لإيطاليا، بقيادة المدرب ألفريدو فوني، بطل أولمبي عام 1936 وبطل العالم عام 1938، هو أمر يصعب نسيانه.

في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم، كانت تلك الفرقة المرشحة بقوة، لكنها خسرت بشكل مفاجئ 2-1 على أرض البريطانيين، لتُقصى للمرة الأولى على أرض الملعب (في عام 1930 كانت قد انسحبت بسبب صعوبات السفر إلى أمريكا الجنوبية) من مرحلة نهائية في كأس العالم.

نتيجة لما يُعرف بـ"هزيمة بلفاست"، اضطرت إيطاليا، حاملة لقب كأس العالم مرتين، إلى مشاهدة البرازيل بقيادة النجم الصاعد بيليه وهي تفوز بأول كأس ريميه لها على شاشة التلفزيون، بينما انتهت ولاية المدرب فوني، بعد هزيمة أخرى للفريق في مارس أمام النمسا في كأس العالم، بإقالته المريرة.

عصر فوني والاستخدام الواسع للاعبين المغتربين

بعد الفشل الذريع في كأس العالم 1954، الذي شهد خروج إيطاليا من دور المجموعات بهزيمة في مباراة فاصلة أمام سويسرا، عهد الاتحاد الإيطالي بالقيادة الفنية للمنتخب الوطني إلى لجنة فنية برئاسة ألفريدو فوني، الذي كان مكلفًا بمهمة الإشراف على الجانب الفني والتكتيكي للفريق وإعادة إحياء الفريق بتحقيق نتائج تليق بشهرته.

كان المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي قد فاز حتى ذلك الحين بلقبين مثيرين للجدل مع إنتر في موسمي 1952/53 و1953/54 بفضل استخدام ما يُعرف بـ"كاتيناتشيو"، أي لاعب حر خلف ثلاثة مدافعين مركزيين ولاعب جناح، يُسمى "الجناح التكتيكي"، على الجانب الأيمن. ولكن بعد توليه مقعد المدرب لمنتخب إيطاليا، قرر المدافع السابق دمج روحَي كرة القدم الإيطالية، حيث أقام دفاعًا قويًا يضم أفضل المدافعين من إنتر ويوفنتوس وفيورنتينا، أقوى الفرق في تلك الفترة، وهجومًا غنيًا بالإبداع والخيال، حيث قرر الاستعانة بكثرة بما يُعرف بـ"الأوريوندي"، وهم لاعبون ولدوا في الخارج ولكن يمكن تجنيسهم بفضل الأصول الإيطالية القديمة لأسلافهم.

وكان هؤلاء الأخيرون، على أي حال، يكثرون في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في تلك الفترة، الأمر الذي كان غالبًا ما يضر باللاعبين المولودين في إيطاليا، لدرجة أنه في النصف الثاني من الخمسينيات، في ظل وضع لم يختلف كثيرًا عما يمر به كرة القدم الإيطالية في أوائل العشرينات من الألفية الجديدة، كانت المنتخب الوطني يعاني من نقص في المهاجمين المتميزين بعد العصر الذهبي لميازا وشكيافيو وبيولا وغابيتو، ومع بونبيرتي الذي لم يعد المهاجم الذي كان عليه في بداية مسيرته وتحول إلى لاعب وسط متميز.

لذلك، كان لا بد من ابتكار شيء ما، وهكذا قرر فوني الاعتماد، بالضبط، على بعض اللاعبين ذوي الأصول الإيطالية، الذين كانوا يلعبون في تلك الفترة في إيطاليا بموجب عقود سخية: في بعض الحالات، لم يكن الأمر يتعلق بلاعبين في ذروة مسيرتهم، كما حدث في الماضي مع أورسي ومونتي وغوايتا، بل بأسود قديمة تجاوزت سنها، والتي على الرغم من أنها كانت لا تقبل الجدل من الناحية الفنية، إلا أنها أظهرت بعض الضعف البدني ولم تكن مناسبة لمباراة ذات طابع تنافسي عالٍ للغاية.

وهكذا انضم إلى الفريق الأزرق بطلان «ماراكانازو» عام 1950، وهما الأوروغوايانيان بيبي سكيافينو (32 عامًا)، الذي كان يلعب في صفوف ميلان، وألكيدس غيغيا (31 عامًا)، الذي كان يلعب في صفوف روما، بالإضافة إلى الأرجنتيني برونو بيساولا (32 عامًا)، أحد أعمدة فريق نابولي. كان الاستثناءان هما الجنوب أفريقي إدي فيرماني (24 عامًا) من سامبدوريا، والأرجنتيني ميغيل أنجيل مونتوري (25 عامًا) من فيورنتينا، نجم الفريق، الذي انضم إليه في اللحظة الأخيرة البرازيلي دينو دا كوستا (26 عامًا) من روما.

مجموعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1958 في السويد

تم تعزيز منتخب فوني بشكل متقن بضم لاعبين من أصل إيطالي من خط الوسط فما فوق للتغلب على صعوبة تسجيل الأهداف، وتم إدراجه في المجموعة 8 من تصفيات كأس العالم في السويد، وهي مجموعة تضم ثلاث فرق مع البرتغال وأيرلندا الشمالية وتؤهل منتخبًا واحدًا فقط إلى المرحلة النهائية.

على الرغم من أن إيطاليا لم تكن في أفضل حالاتها، إلا أنها كانت المرشحة الأقوى بين الفرق الثلاثة للتأهل إلى كأس العالم، ولو لمجرد فوزها بكأس ريمي مرتين في عامي 1934 و1938. يبدأ الطريق إلى السويد في 25 أبريل 1957 في الاستاد الأولمبي في روما ضد أيرلندا الشمالية، التي تعادلت 1-1 في البرتغال في مباراتها الأولى. اعتمد فوني على حارس مرمى لاتسيو، بوب لوفاتي، في حراسة المرمى، وعلى خط دفاع وخط وسط فيورنتينا، وفي الهجوم على كارليتو غالي من ميلان كمهاجم وسط، وإلى جانبيه موتشينيلي من لاتسيو وفيرماني من سامبدوريا.

فاز المنتخب الإيطالي بصعوبة بنتيجة 1-0 بفضل هدف رائع من ركلة حرة سددها لاعب فيورنتينا سيرفاتو، ليحسم مباراة كانت صعبة للغاية في مجملها، حيث أهدرت إيطاليا بعض الفرص الواضحة لتعزيز النتيجة إلى 2-0، بينما اضطر لوفاتي للتدخل مرارًا وتكرارًا لإنقاذ المرمى من هجمات المنتخب البريطاني. ومع ذلك، كان أداء خط الدفاع مقنعًا بشكل عام، مما يبعث على التفاؤل.

بدأت المشاكل تظهر بوضوح بعد بضعة أسابيع، عندما خسر المنتخب الأزوري بشكل ساحق أمام المضيفين بنتيجة 6-1 في زغرب، في مباراة ضمن كأس العالم ضد يوغوسلافيا. وكان الهدف الإيطالي الوحيد من سيرفاتو من ركلة جزاء. كان فوني قد أعاد تشكيل خط دفاع فيورنتينا، لكن الأمور لم تسر على النحو الذي توقعه.

كان ذلك بمثابة إنذار، تأكدت صحته في المباراة التالية في الطريق إلى السويد ضد البرتغال في لشبونة، في 26 مايو. وإدراكاً لما حدث في زغرب، وبسبب غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، أجرى فوني تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق، حيث أشرك 5 لاعبين جدد، من بينهم اللاعبان ذوو الأصول الإيطالية غيغيا وبيساولا، بالإضافة إلى فونتانا وبيان (ميلان) وبوسيو (نابولي). وفي حراسة المرمى، أشرك بوغاتي بدلاً من لوفاتو.

لكن النتيجة والأداء كانا بمثابة رفض قاطع: فوز ساحق للبرتغاليين بنتيجة 3-0، مع بقاء إيطاليا بتسعة لاعبين (لم تكن التبديلات موجودة في ذلك الوقت) بسبب إصابات غيغيا وتشابيلا.

"بعد بضع دقائق، شل البرتغاليون جناحنا الأيمن - كما يتذكر تشيابيلا في عام 1990 - وأصبت أنا أيضًا في نهاية الشوط الأول. لم تكن هناك تبديلات، فعليًا لعبنا بتسعة لاعبين وانتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالحهم".

من المنطقي، في ظل هذا المسار، أن ترتفع التوترات والقلق إلى مستويات عالية بشأن ما سيكون، بطريقة أو بأخرى، التحدي الحاسم: المباراة خارج أرضنا ضد أيرلندا الشمالية، التي كانت قد سحقت البرتغال بنتيجة 3-0 على أرضها في 1 مايو 1957.

معركة بلفاست والهزيمة

تم تحديد موعد مباراة بلفاست في 4 ديسمبر في وندسور بارك. لكن حدثت مفاجأة: كان الفريقان جاهزين بالفعل للخروج إلى الملعب عندما أدركا أن الحكم المكلف بإدارة المباراة غائب. فقد تعطل المجري إستفان زولت، مع مساعديه، بسبب الضباب في مطار لندن ولم يتمكن من الوصول في الوقت المحدد إلى عاصمة أيرلندا الشمالية.

ماذا تفعل إذن؟ كانت إيطاليا قد قطعت رحلة طويلة، لذا تقرر لعب المباراة على أي حال تحت إشراف ميتشل، الحكم المحلي، ولكن بتحويل المباراة إلى مباراة ودية، على الأقل على الورق. بدأت المباراة وتبين أنها أبعد ما تكون عن الودية، وأصبحت معروفة في تاريخ المنتخب الوطني باسم "معركة بلفاست"، سواء بسبب السلوك العنيف لبعض لاعبي أيرلندا الشمالية، أو بسبب السلوك غير اللائق لجزء من الجمهور.

لكن هذه المرة، نجح فوني في اختيار التشكيلة المناسبة، حيث عزز خط الدفاع بلاعبي يوفنتوس كورادي ورينو فيراريو، المعروف باسم «موبيليا»، وهو مدافع يتمتع ببنية جسدية قوية واعتاد على فرض احترامه في المواقف التي تتطلب الصراع. في الدقيقة 24، افتتح غيغيا التسجيل، لكن كوش أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق. في الشوط الثاني، في الدقيقة 50، أرسل شيافينو تمريرة طويلة رائعة إلى مونتوري، الذي سدد الكرة في الزاوية. سجل كوش المعتاد هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 60، لكن الأزوري كانوا أقرب إلى الفوز بتسديدة من بين ارتطمت بالقائم بشكل مثير.

تقوم قناة Rai ببث التعليق الصوتي، الذي يقدمه نيكولو كاروسيو، الذي يصرخ في الميكروفون:

"إنهم يضربون لاعبينا".

على أرض الملعب، في الواقع، رد "موبيليا" فيرارو، الذي كان عليه أن يدافع عن نفسه أيضًا من اعتداء مجموعة من مشجعي أيرلندا الشمالية الذين اقتحموا الملعب، والذي سيُذكر في التاريخ عن تلك المباراة باسم "أسد بلفاست"، وبيبي تشيابيلا، بالمثل.

"كانت الأجواء متوترة للغاية. - يتذكر تشيابيلا - أنا نفسي طُردت بينما كان الأيرلنديون يستهدفون الحارس بوغاتي. سدد بين الكرة في القائم، كان بإمكاننا الفوز. لكن المباراة لم تكن مهمة للتصفيات وكانت تعادلاً عديم الفائدة".

تُظهر هذه المباراة، على الرغم من عدم أهميتها في الترتيب، أن إيطاليا لا تزال حية. لو كان التعادل قد تحقق في مباراة رسمية، لكان قد تأهل الأزوري، حيث "انتقم" المنتخب الوطني في 22 ديسمبر في سان سيرو من البرتغال، التي سحقتها 3-0 تحت ضباب كثيف بهدفين من جراتون وهدف من بيفاتيلي.

ومع ذلك، فإن بعض المشاجرات التي اندلعت خلال مباراة بلفاست، والأجواء العدائية تجاه إيطاليا، ستؤثر سلبًا على المباراة الحاسمة المقرر إجراؤها في 15 يناير 1958.بفضل الفوز 3-0 على البرتغال قبل عيد الميلاد، كان أمام منتخب فوني خياران من أصل ثلاثة للتأهل إلى الدور التالي: كان يكفيه التعادل ليصبح من بين المتأهلين إلى النهائيات في السويد.

لكن الاستقبال، بسبب المشاجرات التي وقعت في المباراة الأولى في ديسمبر، كان سيئًا للغاية، وفقد المدرب لاعبين مهمين: غياب لاعب وسط أساسي مثل غراتون أضيف إلى غياب المصابين سيرفاتو وتشابيلا. كان لا بد من التغيير، واتخذ المدرب السابق لإنتر، الذي غالبًا ما يُتهم بالدفاعية، قرارات شجاعة ومثيرة للجدل في الوقت نفسه، مستعينًا بلاعبي إنتر: في الدفاع، أعاد غويدو فينسينزي إلى التشكيلة، وفي خط الوسط اعتمد على المبتدئ إنفيرنيزي. بالإضافة إليهم، وبغض النظر عن الطقس الذي كان من المتوقع أن يكون باردًا وقارسًا في ذروة الشتاء، أشرك اللاعب الإيطالي-البرازيلي من روما دينو دا كوستا. انضم وجوده إلى اللاعبين الأساسيين غيغيا وشيافينو ومونتوري، مما رفع العدد الإجمالي للاعبين ذوي الأصول الأجنبية في الملعب إلى أربعة.

كما أن الأحوال الجوية كانت معادية لإيطاليا: كان الجو شديد البرودة (كما كان متوقعًا)، وهطلت أمطار غزيرة في الساعات التي سبقت صافرة البداية، وأصبح الملعب مستنقعًا حقيقيًا. علاوة على ذلك، كان تحكيم زولت منحازًا بشكل واضح للفريق المضيف.

"كان ذلك قدرًا محتومًا" - كما سيقول تشيابيلا - "لقد تعرضنا أنا وسيرفاتو لإصابات، واضطررت للبقاء في أبانو لتلقي العلاج. اضطر المدرب إلى التخلي عن خط دفاع فيورنتينا واستدعى لاعبين من إنتر لمواجهة لاعبي أيرلندا الشمالية من الناحية البدنية. وفي الوقت نفسه، أشرك ثلاثة مهاجمين، هم غيغيا وبيفاتيلي ودا كوستا، واثنين من لاعبي الوسط المهاجمين: مونتوري وشيافينو. كانوا لاعبين جيدين، لكنهم غير مناسبين وهشين للغاية في ظل تلك الظروف".

على الرغم من أن الضباب أعاق وصول الحارس الأيرلندي الشمالي جريج، إلا أن مهاجمي المنتخب الأزوري لم يستغلوا الفرصة. لم يكن بيفاتيلي مؤثراً، في حين أن خط الدفاع لم يصمد، فسجلت أيرلندا الشمالية هدفين في النصف الأول من المباراة، في الدقيقة 13 عن طريق ماكيلروي، وفي الدقيقة 28 عن طريق كوش، الذي لطالما كان كابوساً للمنتخب الإيطالي. في الشوط الثاني، يحاول الأزوري الهجوم على مرمى الخصم، وفي الدقيقة 56 يستغل دا كوستا خطأ من الحارس أوبريتشارد ويسجل الهدف الثاني، ليفتح الباب أمام التعادل.

بدا التعادل في متناول اليد، لكن خطأ رد فعل من غيغيا، الذي كان مستهدفاً بشكل خاص من قبل الخصوم، أدى إلى طرده في الدقيقة 68. أصبح الأمر صعباً للغاية على المنتخب الإيطالي، الذي لعب بعشرة لاعبين مقابل 11، ولم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. بل إن أيرلندا الشمالية، في هجمة مرتدة، سجلت هدفاً ثالثاً في نهاية المباراة، لكن الهدف البريطاني ألغي بسبب التسلل.

تكتمل "هزيمة بلفاست". النتيجة النهائية هي أيرلندا الشمالية - إيطاليا 2-1. يخرج الأزوري، الفائزون بكأس ريميه مرتين، بشكل مفاجئ من كأس العالم لأول مرة في تاريخهم: في المقابل، تشارك أيرلندا الشمالية، التي تنضم إلى الفرق البريطانية الأخرى، إنجلترا واسكتلندا وويلز، التي تأهلت جميعها بشكل استثنائي إلى البطولة السويدية.

بيانات المباراة

بلفاست (ويندسور بارك)، 15 يناير 1958، الساعة 14:15

أيرلندا الشمالية - إيطاليا 2-1

الهدافون: 13’ ماكيلروي (أيرلندا الشمالية)، 28’ كوش (أيرلندا الشمالية)، 56’ دا كوستا (إيطاليا).

أيرلندا الشمالية: أوبريتشارد، كننغهام، ماكميكل، داني بانشفلاور، جاكي بلانشفلاور، بيكوك، بينغهام، ماكيلروي، سيمبسون، كوش، ماكبارلاند. المدرب: ب. د. دوهرتي.

إيطاليا: بوغاتي (نابولي)، فينسينزي (إنتر)، كورادي (يوفنتوس)، إنفيرنيزي (إنتر)، فيراريو (يوفنتوس)، سيغاتو (فيورنتينا)، غيغيا (روما)، سكيافينو (ميلان)، بيفاتيلي (بولونيا)، مونتوري (فيورنتينا)، دا كوستا (روما). اللجنة الفنية للاتحاد، المدرب: أ. فوني.

الحكم: زولت (المجر).

الحضور: حوالي 43 ألف متفرج

ملاحظات: طرد غيغيا في الدقيقة 68

الجدل والعواقب

كانت الجدل حول هذا الإقصاء التاريخي شديدًا. في الليلة السابقة، وبما أن التعادل كان كافياً للتأهل، نصح جياني بريرا، من خلال صفحات صحيفة "جويرين سبورتيفو"، فوني بأن يواجه فريق بادوفا بقيادة روكو، الذي يعتمد على أسلوب "كاتيناتشيو" الصارم، والذي كان في ذلك الوقت يتنافس مع يوفنتوس وفيورنتينا على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي. وقد رفض المدرب اقتراح الصحفي برفض قاطع.

كتب بريرا: "فوني،أكثر من عدم فهمه لضرورة اللعب بنظام الكاتيناتشو الخاص بفريق بادوفا، لم يجرؤ على ذلك. وهكذا خطرت للجنة الفنية فكرة رائعة بأن تلعب، في بلفاست في يناير، خط هجوم مكون من 4/5 لاعبين من أمريكا الجنوبية (وليسوا من الدرجة الأولى، بالمناسبة)، مع استبدال لاعبي الدفاع الفيورنتينيين، تشيابيلا وسيرفاتو، بلاعبي إنتر ميلان فينسينزي وإنفيرنيزي".

"هذه الهزيمة - كما سيضيف لاحقاً بعد تلك الكارثة في كتابه "تاريخ نقدي لكرة القدم الإيطالية" - هي هزيمة مريرة لنا جميعاً. الأطراف المعنية تتبادل الاتهامات. فالمتشككون يوجهون اللوم إلى فوني بسبب العدد المفرط من اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية الذين تم إشراكهم دون داعٍ؛ أما المدافعون فيشكون من عدم إشراك دفاع باتافيا، الذي كان سيسمح بالتأكيد بتحقيق التعادل الضروري على الأقل. كان استخدام اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية مبالغًا فيه بالفعل، لكنه كان يعبر عمليًا عن مدى فقر كرة القدم الإيطالية في العناصر المؤهلة. يبدو الأمر لا يصدق، لكن فوني نفسه، الذي فاز مع إنتر ميلان بلقبين للدوري الإيطالي بتطبيق أسلوب "الكاتيناتشو"، التزم في المنتخب الوطني بأسلوب WM الأكثر بؤسًا، وبقي في المنزل".

اللاعبون هم من سيدفعون الثمن بشكل أساسي: سينهي فينسينزي وإنفيرنيزي تجربتهما مع المنتخب الإيطالي بتلك المباراة المشؤومة، ومعهما اللاعبون ذوو الأصول الأجنبية غيغيا وشيافينو ودا كوستا، الذين اتُهموا ظلماً بـ"قلة الالتزام". سيُمنح المدرب فوني فرصة أخرى، لكن هزيمة جديدة بنتيجة 3-2 أمام النمسا في كأس العالم ستؤدي إلى إقالته من قبل قيادة الاتحاد ووداع لاعبين مثل أوتافيو بوغاتي ورينو فيرارو وإدي فيرماني للمنتخب الوطني.