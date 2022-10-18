أيام صعبة على الاتحاد .. مصادر تكشف قرارات مركز التحكيم في قضية حمد الله

جلسة التحقيقات في قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله انتهت، لكن النتائج ليست بإيجابية بالنسبة للعميد

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي لم يفلح في إثبات سلامة موقفه خلال التحقيقات التي أجراها مركز التحكيم الرياضي السعودي في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات".

ما هي قضية التسجيلات؟

القضية مقامة من قبل نادي النصر ضد العميد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعدما تحصل على تسجيلات صوتية منسوبة للاعب وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي في النادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على الرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.

SHAHID

هذه التسجيلات قدمها النادي العاصمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتؤكد اللجنة بعد التحقيقات صحة التسجيلات.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت لجنة الاحتراف قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

لكن النادي الجداوي استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم، وفي انتظار القرارات، فقط وافق المركز على تعليق عقوبة المغربي لحين الانتهاء من البت في القضية.

أيام صعبة مقبلة على الاتحاد

قبل أيام، انتهى مركز التحكيم من الاستماع لأقوال أطراف القضية سواء حمد الله أو البلوي أو بعض مسؤولي كلا الناديين.

ووفقًا لفهد المري؛ الصحفي بصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصدر خاص أكد له أن المركز استقر على تثبيت قرارات لجنة الاحتراف.

وحال صدق هذا المصدر فإن الفريق الجداوي سيمر بفترة صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة من دوري روشن السعودي، إذ سيخسر جهود حمد الله ربما حتى نهاية الدور الأول من الموسم، بجانب أنه لن يتمكن من تعويض غيابه في الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لحرمانه من إبرام صفقات لفترة انتقالات واحدة.

ويحتل حاليًا الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة.

بينما يأتي حمد الله في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الموسم برصيد أربعة أهداف، رغم أنه غاب أن أول مباراتين من دوري روشن.

يذكر أن النصر كان قد فسخ عقد حمد الله في نوفمبر 2021، من طرف واحد، بعد تطاوله على أحد مسؤولي النادي، مقدمًا شكوى ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاسترداد بعض الأموال التي دفعت له، ورد اللاعب بشكوى مضادة، للحصول على مستحقاته المالية كاملة من النصر.

ونجح بعدها الاتحاد في الظفر بخدماته في صفقة انتقال حر، ليبدأ مشواره مع العميد في يناير 2022.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.

SHAHID