أياكس يستقدم نجل لاعب مشهور عالميًا إلى هولندا للمشاركة في كأس المستقبل

تلقى إنزو كازورلا، ابن اللاعب الدولي الإسباني سانتي كازورلا البالغ من العمر 16 عامًا، دعوة من نادي أياكس للمشاركة في كأس أوليمبيا فيوتشر. وسيلعب مع فريق «فيوتشر يونايتد» ضد منتخب تحت 17 عامًا التابع للنادي الأمستردامي.

فريق "فيوتشر يونايتد" هو فريق مركب يضم لاعبين من أندية فولندام، وكومو 1907، ونادي ليون، وبارانكويلا، وبي إف سي باتشوكا، وجامبا أوساكا، وريال أوفييدو. وهذه هي الأندية التي يتعاون معها نادي أياكس بشكل وثيق.

بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، لن يتمكن اللاعبان من نادي الشارقة اللذان تمت دعوتهما من الحضور إلى كأس المستقبل.

كان أياكس يختار في الماضي دعوة نادٍ شريك واحد محدد. وينتظر النادي الأمستردامي بفارغ الصبر ليرى كيف سيكون مصير هذا المفهوم الجديد.

ستتاح للمواهب المدعوة فرصة لإثبات نفسها أمام منافسين كبار مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وباير 04 ليفركوزن.

من بين اللاعبين الذين يمكن مشاهدتهم خلال عطلة عيد الفصح في مجمع "دي توكست" الرياضي كازورلا جونيور (ريال أوفييدو). وهو يتطلع إلى هذه المشاركة بشغف. "أنا لست هنا بسبب والدي، بل لأنني عملت بجد في السنوات الأخيرة. سيكون من الرائع أن أسجل هدفاً أو أقدم بعض التمريرات الحاسمة."

يلعب كازورلا الصغير في نفس النادي الذي يلعب فيه والده، الذي لا يزال نشطًا في الدوري الإسباني في سن 41 عامًا. وقد لعب اللاعب الدولي الذي خاض 81 مباراة دولية في الماضي مع أرسنال وفياريال، من بين أندية أخرى.