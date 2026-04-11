أياكس يستعيد توازنه بفوز ساحق على هيراكليس ألميلو

تغلب أياكس مساء السبت على هيراكليس ألميلو دون عناء يذكر. فاز فريق أمستردام بنتيجة 0-3 في ملعب أسيتو بفضل أهداف ميكا غودتس وهدفين من ستيفن بيرغويس، وحافظ على تقدمه بسهولة رغم طرد تاكيهيرو تومياسو بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة.

في صفوف أياكس، شارك كو إيتاكورا وأوسكار غلوخ في التشكيلة الأساسية، على حساب شون ستيور وأوليفر إدفاردسن على التوالي. وفضل المدرب ووت ويغهورست مرة أخرى في مركز الهجوم، بينما بدأ تومياسو، الذي تعافى من الإصابة، المباراة على مقاعد البدلاء. بقي كاسبر دولبرغ على مقاعد البدلاء طوال المباراة. خاض هيراكليس المباراة بمشاركة لاعبين سابقين في أياكس، مثل ريمكو باسفير وناسي أونوفار.

بدأ أياكس المباراة بحماس وحصل على فرص مبكرة عن طريق جورثي موكيو وويغهورست. بعد تحذير أول بضربة حرة من بيرغويس، التي تصدى لها باسفير ببراعة، جاء الهدف في الدقيقة السادسة عشرة. استغل غودتس تردد باسفير ورفع الكرة بشكل رائع فوق الحارس الذي خرج بعيداً: 0-1.

وبعد أقل من دقيقة، ضاعف أياكس النتيجة. لعب ويغهورست دور صانع اللعب ومرر الكرة إلى بيرغويس، الذي سجل بهدوء بعد تبادل الكرة. وبذلك حُسمت المباراة تقريبًا، لأن هيراكليس بدا عديم الإلهام.

مباشرة بعد الاستراحة، سجل أياكس هدفاً آخر بهجمة جميلة. بعد عدة تمريرات، وصلت الكرة إلى بيرغويس، الذي استغل تردد باسفير وسجل الهدف الثالث. وبذلك بدا أن أياكس في وضع مريح أمام فريق ذيل الترتيب.

استمر أياكس في صنع الفرص بعد ذلك، وسدد ويغهورست وغودتس الكرة في القائم. لم يستطع هيراكليس تقديم أي رد يذكر، وبدا أن الجماهير في ألميلو قد استسلمت بالفعل لخسارة جديدة. بدا فريق المدرب إرنست فابر عاجزاً ويفتقر إلى الثقة.

وفي الدقائق الأخيرة، تعرض أياكس لضربة أخرى عندما طُرد البديل تومياسو بالبطاقة الحمراء بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) بسبب عرقلته للاعب ليكينسيو زيفويك الذي كان في طريقه للتسجيل. ومع ذلك، أكمل أياكس المباراة بعشرة لاعبين دون مشاكل، مما مكن الفريق الأمستردامي من حصد نقاط مهمة في السباق على التأهل للمسابقات الأوروبية.