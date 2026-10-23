أونانا يتعرض لحادثة .. ونقل نجم طرابزون للمستشفى

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تعرّض حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا، الذي يقضي الموسم الحالي معاراً في الدوري التركي الممتاز، لحادث سير خطير ليلة الخميس وفقاً للتقارير. وقد نُقل اللاعب الدولي الكاميروني إلى مستشفى محلي لإجراء الفحوصات الطبية عقب تصادم مروّع بسرعة عالية شمل عدة مركبات.

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تصادم عنيف بسرعة عالية في طرابزون

وقع الحادث بعد ساعات قليلة فقط من مساهمة أونانا في قيادة فريقه إلى إبقاء شباكه نظيفة وتحقيق الفوز على فريق هارتس الاسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي. وسرعان ما تحوّل جو الاحتفال إلى قلق بعدما تعرّض حارس المرمى لتصادم بين عدة سيارات أثناء عودته إلى المنزل من المباراة. وتشير تقارير محلية إلى أن الحادث وقع على طريق يومرا، القريب من منتجع طرابزون المطل على البحر الأسود، ما استدعى تدخلاً فورياً من خدمات الطوارئ.

وبحسب ما ذكرت صحيفة Daily Star، فإن التفاصيل الواردة من موقع الحادث تشير إلى أن التصادم كان سلسلة تفاعلية شملت ثلاث مركبات مختلفة. ووفقاً لشهود عيان محليين وتقارير إعلامية، فقد اصطدمت سيارة أخرى بمؤخرة سيارة أونانا بسرعة عالية. وأدى هذا الارتطام الأولي إلى دفع سيارة الحارس نحو المركبة التي أمامه، فعلق اللاعب بين سيارتين في تصادم مروّع بسرعة عالية خلّف حطاماً كبيراً منتشراً على الطريق.

وقدّمت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث مشهداً قاتماً لحجم التصادم. فقد ظهرت سيارة الحارس وقد لحقت بها أضرار بالغة في الجناح الأمامي، فيما بدت السيارة التي اصطدمت به من الخلف وقد تهشّمت مقدمتها بالكامل.

تحديث رسمي من طرابزون سبور

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وتحرّك إرطغرل دوجان، رئيس طرابزون سبور، بسرعة لتبديد المخاوف المتزايدة بشأن سلامة اللاعب. وأكد رئيس النادي في تصريحات لوسائل إعلام محلية وقوع الحادث، وقدّم تحديثاً أولياً عن حالة الحارس. وقال دوجان: "تعرّض أندريه أونانا لحادث سير على الطريق في وقت سابق من هذا المساء. لا توجد لديه أي مشاكل، ونتمنى له الشفاء العاجل."

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ونُقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إلى منشأة طبية محلية كإجراء احترازي بعد الارتطام. وكُلّف الطاقم الطبي في المستشفى بتقييم حالة اللاعب تحسباً لإصابات داخلية محتملة أو أعراض ارتجاج غالباً ما ترتبط بحوادث الطرق التي تقع بسرعات عالية. ولم يصدر النادي بعد تقريراً طبياً ثانياً يؤكد موعد إمكانية عودته إلى التدريبات.

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فترة الإعارة في تركيا

انتقل أونانا إلى الدوري التركي الممتاز على سبيل الإعارة في وقت سابق من هذا الموسم بعد بداية متباينة لمشواره في أولد ترافورد. وكان الانتقال إلى طرابزون سبور يهدف إلى مساعدة نجم إنتر السابق على استعادة ثقته والحصول على دقائق لعب منتظمة بعيداً عن الضغوط الشديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل الحادث، كان ينعم بمستوى إيجابي، إذ أصبح شخصية محورية في مشوار الفريق التركي الأوروبي.

وكان أداؤه أمام هارتس من أبرز محطاته حتى الآن، مثبتاً قيمته للعملاق التركي قبل الأحداث المأساوية التي شهدها طريق يومرا. ويسعى الحارس إلى إنعاش مسيرة جعلت منه أحد أكثر الحراس المطلوبين في كرة القدم العالمية خلال فترته مع أياكس. وكانت فترة الإعارة هذه تُعدّ خطوة حيوية لإثبات لإريك تين هاغ أنه لا يزال يمتلك مستقبلاً طويل الأمد في مانشستر.

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ما التالي بالنسبة لأونانا

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من المتوقع أن يكون مسؤولو مانشستر يونايتد على اتصال وثيق بنظرائهم الأتراك لمتابعة تعافي لاعبهم. ورغم أن تصريح دوجان الأولي كان متفائلاً، فإن التبعات الجسدية والنفسية لتصادم بهذه السرعة العالية ستحتاج إلى تقييم دقيق. وسيحرص مانشستر يونايتد على ضمان حصول لاعبه على أفضل رعاية ممكنة قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودته إلى الملعب. وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المدى الكامل للإصابات التي لحقت به والمدة التي سيغيب فيها الدولي الكاميروني عن المنافسات الرسمية.