أول مبارياته في الدوري الهولندي.. تير شتيجن يبشر برشلونة وأياكس!

خاض مارك تير شتيجن أول مباراة له مع أياكس بعد ظهر يوم الأحد. وقد منحه المدرب ميشيل مكانًا في التشكيلة الأساسية. وهذا يعني أن مارتن بايس لعب المباراة على مقاعد البدلاء.

وهناك المزيد من اللاعبين الجدد في الدوري الهولندي، حيث شارك البرازيلي كايو هنريكي في التشكيلة الأساسية. وشكل الظهير الجناح، الذي انتقل من نادي موناكو، خط دفاع مكون من أربعة لاعبين إلى جانب لوكاس روزا وآرون بوومان ويوري باس. وبالتالي، لم يظهر دالي بليند ضمن التشكيلة الأساسية في قائمة المباراة.

في خط الوسط، عاد يوري ريجير ليكون لاعب التحكم. ويشكل، إلى جانب أوسكار جلوخ ودافي كلاسن - وقد لعب هذا الثلاثي معًا أيضًا يوم الخميس الماضي - خط الوسط لفريق أمستردام.

بداية قوية وتألق لافت قدم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن ظهوًرا أوًلا مميًزا مع فريق أياكس أمستردام خلال مواجهة زفوله، حيث نجح في تقديم أداء لافًتا عكس إمكانياته الكبيرة منذ الدقائق الأولى.

واستطاع الحارس حماية مرماه ببسالة من خلال التصدي لفرصتين خطيرتين من داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى التعامل بثبات مع الكرات العرضية العالية، مما منع المنافس من تسجيل أهداف وأمن دفاعات فريقه ببرود أعصاب معتاد.

أمل جديد لأياكس وبرشلونة

يعيد هذا التألق المبكر أمًلا جديًدا إلى إدارة أياكس في استعادة الصلابة الدفاعية التي افتقدها الفريق مؤخًرا، كما يمنح برشلونة دفعة إيجابية بشأن استعادة اللاعب لمستواه المعهود وتسهيل رحيله بشكل نهائي.

ويرى المتابعون أن استمرار هذا الأداء العالي سيعود بالنفع على الطرفين، سواء من حيث تعزيز نتائج الفريق الهولندي في المنافسات، أو دعم موقف النادي الكتالوني في سوق الانتقالات.

خطوة تمهيدية للانتقال النهائي

جاءت هذه الإعارة لمدة عام واحد بمثابة فرصة حقيقية للحارس الألماني لإثبات جدارته وإعادة تقديم نفسه على أعلى مستوى.

ويسعى تير شتيجن من خلال هذه المحطة إلى تحويل عقد الإعارة المؤقت إلى انتقال نهائي مع نهاية الموسم، حيث تشير المستويات القوية التي بدأ بها إلى إمكانية حسم الصفقة بشكل دائم واستقرار مستقبله الكروي بعيًدا عن قلعة كامب نو.