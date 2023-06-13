أول رد من باريس سان جيرمان على طلب كيليان مبابي الرحيل عن الفريق!

النجم الفرنسي فجر الجدل

يبدو أن مسألة بقاء كيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان مطلب ملح لدى الإدارة القطرية الخاصة بالنادي، في ظل وصول الأمر إلى أروقة باقي الأندية وتأثر المسابقة الفرنسية ككل بقرار اللاعب الدولي الفرنسي الرحيل عن "بي إس جي".

مساء الإثنين، كانت رابطة الدوري الفرنسي قد عقدت عشاء لممثلي الأندية المحلية من مختلف الدرجات، والكل علم بإرسال الرسالة التي باتت حديث العالم خلال الساعات الماضية من كيليان مبابي إلى إدارته لإبلاغه بأنه لن يفعل بند تجديد عقده لعام إضافي.

رئيس ليون الفرنسي السابق جيان ميشيل أولاس، أكد في تصريحات نقلها موقع "آر إم سي سبورتس" الفرنسي: "لا أستطيع أن أتخيل قيام القادة القطريين ببيع مبابي، هذا مستحيل بالنسبة لي".

الممثل الوحيد لباريس سان جيرمان الذي كان في المؤتمر كان فيكتوريانو ميليرو، الأمين العام للنادي الباريسي، رأى العديد من ممثلي الأندية يضجون بالحديث عن الأمر، فابتسم هادئًا وقال: "سنرى!".