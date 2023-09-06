أزمة جديدة في أولد ترافورد..

أصدر نادي مانشستر يونايتد أول رد فعل رسمي على الاتهامات التي تطال لاعبه البرازيلي أنتوني بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة جابرييلا كافالين.

وجاء رد مانشستر يونايتد الأول عبر بيان رسمي تناول فيه المسألة بجدية وقال إنه بدوره سيقتح تحقيقات حول الأمر، ميرًا إلى التزامه الصمت في الوقت الراهن.

وجاء البيان الرسمي كالتالي: "يعلم مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني ويشير إلى أن الشرطة تجري تحقيقات، وفي انتظار الحصول على مزيد من المعلومات".

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وأضاف البيان: لن يقوم النادي بالإدلاء بأي تعليقات أخرى. كنادٍ، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات خصوصًا لدى الأشخاص الذين يتعرضون لسوء المعاملة."