أوليسي ونوير في مدريد.. الكشف عن موقف ثنائي بايرن ميونخ من مواجهة أتلتيكو!

انضم اللاعبان إلى حصة التدريب الجماعي لبايرن ميونخ في زابينر شتراسه ظهر يوم الاثنين قبل السفر إلى مدريد بعد ظهر ذلك اليوم مع التشكيلة الرسمية.

كان نوير قد غاب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابة في القدم. أما أوليسي فقد وضع ضمادة على ركبته اليمنى خلال التدريب، بعد أن تم استبداله إثر تعرضه لإصابة في وقت متأخر من مباراة السبت أمام بوروسيا دورتموند (2-2)، ثم غادر الملعب وهو يعرج.

وفي مدريد مساء ذلك اليوم، قال المدرب المؤقت آرون دانكس إن كليهما "جاهز" لمواجهة أتلتيكو: "علينا فقط أن نرى ما إذا كانا جاهزين للمشاركة أساسيًا أم أنهما سيدخلان من مقاعد البدلاء." وكان المدير الرياضي ماكس إيبرل قد قال في وقت سابق عن أوليسي: "من الإيجابي أنه معنا لأنه لاعب متميز ويمثل دائمًا إضافة لنا. لكننا سنتجنب أيضًا خطر أن تتحول الإصابة إلى إصابة طويلة الأمد."

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من سيغيب عن بايرن ميونخ في مواجهة أتلتيكو مدريد؟

سيفتقد بايرن ميونخ بالتأكيد خدمات لويس دياز وجمال موسيالا وسيرج جنابري وإسماعيل صيباري في مدريد. وقد خضع الدولي المغربي لعملية جراحية يوم الأحد بسبب تمزق في الرباط في كاحله الأيمن، ولن يكون متاحًا مجددًا حتى مطلع العام الجديد. كما تعرض جنابري لإصابة عضلية في فخذه الأيسر أمام دورتموند.

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وتشير المؤشرات إلى انفراج في وضع التشكيلة بالنسبة للمباريات التي تلي فترة التوقف الدولي حتى نهاية العام.

وأكمل دياز يوم الاثنين أول حصة تدريبية فردية له بالكرة منذ تعرضه لتمزق في حزمة عضلية في فخذه الأيسر خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال (2-2) في 22 أكتوبر. كما أكمل جمال موسيالا، الذي تعرض لتمزق في الألياف العضلية أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في نهاية سبتمبر، أول حصة تدريبية فردية له بالكرة منذ إصابته.