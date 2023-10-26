أوسيمين يفضل ميسي على رونالدو.. ويؤكد: لن أنتقل حاليًا إلى الدوري السعودي!

النيجيري يدرك جيدًا قيمة الوقت الحالي في مسيرته

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يؤمن النيجيري فيكتور أوسيمين أنه إن كان عليه الاختيار بين الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي، فسينتقل إلى الدوري الأمريكي!.

يأتي هذا رغم التغييرات العديدة على الناحية الإيجابية التي طرأت على الكرة السعودية والتي يعترف بها الدولي النيجيري بالمناسبة.

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وقال أوسيمين عبر منصة "تويتش" في حوار مع كل من إيميليانو فيفيانو وماريو بالوتيلي: "في هذه اللحظة من مسيرتي إذا كان علي أن أختار بين اللعب في السعودية والدوري الأمريكي، فسأختار الدوري الأمريكي!".

هذا لم يجعل أوسيمين يشكك في التطور الهائل بالكرة السعودية حيث أضاف: "إنهم يعملون على جعل دوريهم من بين الأفضل، وصول رونالدو ومن هم على شاكلته من النجوم ساهم في بلورة ذلك بوضوح".

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الجدير بالذكر أن أوسيمين على الأرجح سيغادر نابولي بنهاية العام، نظرًا لتفاقم المشكلات بينه وبين نادي الجنوب، خصوصًا في أعقاب مشكلة الفيديو التهكمي الشهير عقب تضييعه ركلة جزاء.

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