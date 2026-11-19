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أصبحت مباريات المنتخب السعودي ضد نظيره الأوروجوياني، بمثابة "الكلاسيكو" في كؤوس العالم، خلال السنوات الأخيرة.

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نعم.. منتخب السعودية الأول لكرة القدم واجه أوروجواي، في بطولة كأس العالم 2018 ثم في نسخة عام 2026؛ قبل أن تتكرر المواجهة في مونديال الناشئين تحت 17 عامًا، اليوم الخميس.

والمثير في الأمر أن السعودية أظهرت صمودًا كبيرًا أمام أوروجواي؛ سواء على مستوى المنتخب الأول، أو حتى الناشئين.

ولكن رغم ذلك؛ لم ينجح "الأخضر" في تحقيق أي فوز على منتخب أوروجواي في هذه المواجهات المونديالية الثلاث، حيث خسر مرتين وتعادل في لقاء.

كبار السعودية يودعون "مرتين" بسبب أوروجواي

وإذا عدنا بالذاكرة إلى كأس العالم 2018؛ سنتذكر المستوى الجيد الذي قدمه منتخب السعودية الأول ضد أوروجواي، بعد الهزيمة القاسية أمام روسيا.

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السعودية خسرت (0-5) أمام روسيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات وقتها؛ قبل أن تقدم مستوى أفضل بكثير ضد أوروجواي، انتهى بالخسارة (0-1).

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هذه الخسارة أكدت توديع السعودية بطولة كأس العالم 2018 من دور المجموعات؛ حيث لم يشفع لـ"الأخضر" الفوز بهدفين لواحد على منتخب مصر، في الجولة الثالثة.

ثم جاءت نسخة 2026؛ حيث تقابل المنتخب السعودي مع أوروجواي مجددًا، وأيضًا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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ماذا حدث وقتها؟! ؛ الأخضر السعودي قدم مباراة كبيرة وكان قريبًا من الفوز، قبل أن يعود منتخب أوروجواي ويدرك التعادل (1-1).

تعادل السعودية وأوروجواي، وضع المنتخبين في موقف بالغ الصعوبة؛ حيث انتهى مشوارهما معًا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

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والحقيقة أنه عكس نسخة 2018، كانت السعودية لا تزال أمامها فرصة للتأهل في كأس العالم 2026؛ ولكن تعادلها مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة، لم يشفع لها في بلوغ الدور التالي.

منتخب تحت 17 عامًا يسير على خطى الكبار

واليوم 19 نوفمبر 2026؛ قدم منتخب السعودية مباراة رائعة ضد أوروجواي، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، على النحو التالي:

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* أولًا: اللعب بواقعية كبيرة.

* ثانيًا: الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة.

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* ثالثًا: استغلال الكرات خلف المدافعين للوصول إلى مرمى الخصم.

وبالفعل؛ نجح "الأخضر" في التقدم مرتين ضد أوروجواي، بواسطة نفس اللاعب فارس بوشقراء.

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بوشقراء الذي ينشط في صفوف نادي القادسية، سجل الهدفين من "ركلتي جزاء"، ليكلل مستواه الرائع في المباراة؛ ولكن أوروجواي كانت ترد في كل مرة، حتى فازت (3-2) في النهاية.

ويمني السعوديون النفس، بألا تكون أوروجواي سببًا في توديع "الأخضر" بطولة كأس العالم تحت 17 سنة؛ مثلما حدث مع المنتخب الأول، في نسختي 2018 و2026.

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فارس بوشقراء.. سبب آخر لـ"ندم" نادي الاتحاد

كما ذكرنا؛ مباراة السعودية وأوروجواي في كأس العالم تحت 17 سنة، شهدت تألق النجم فارس بوشقراء.

هذا اللاعب كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك عندما كان يلعب في صفوف نادي الفتح، قبل الانتقال إلى القادسية.

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وحاز بوشقراء على إعجاب الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي السابق للعميد الاتحادي؛ الذي أراد ضمه إلى النادي، ضمن سياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب.

إلا أنه في النهاية؛ كان القادسية الأسرع كعادته، وتمكن من خطف واحد من أبرز المواهب السعودية في الفئات السنية.