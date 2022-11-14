أوروبي وآسيوي و6 أفارقة يُمثلون الدوري السعودي في كأس العالم

عدد من اللاعبين البارزين سيغيب عن المونديال على رأسهم سعد بقير ولياندي تاوامبا

يتواجد الدوري السعودي بقوة في كأس العالم 2022 الذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر الجاري في قطر بمواجهة المنتخب المستضيف أمام إكوادور.

وبعد إعلان كامل قوائم المنتخبات المشاركة في المونديال، اتضح أن دوري روشن السعودي سيُمثله 8 لاعبين بخلاف نجوم المنتخب السعودي الذي ينشط جميع لاعبيه في البطولة المحلية.

وتتصدر منتخبات القارة السمراء القائمة من حيث الاعتماد على لاعبي الدوري السعودي، حيث ضمت 6 لاعبين فيما لا يتواجد سوى ممثل واحد في منتخبات آسيا ومثله في أوروبا.

الأوروبي الوحيد الذي سيلعب في المونديال وينشط في البطولة المحلية السعودية هو جريجور كريتشوفياك نجم وسط الشباب، فيما الآسيوي الوحيد هو حارس مرمى نفس الفريق كيم سيونج جيو.

وضم منتخب الكاميرون الثلاثي فينسنت أبو بكر وديفيز إيباسي وكولينز فاي، مهاجم النصر وحارس مرمى أبها ومدافع الطائي على الترتيب، فيما تواجد مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله وحارس مرمى الوحدة منير المحمدي في قائمة المغرب.

المنتخب التونسي ضم لاعبًا واحدًا من الدوري السعودي هو نعيم السليتي نجم الاتفاق، فيما لم يتواجد مهاجم أبها سعد بقير في القائمة.

بقير بجانب فيصل فجر نجم وسط الوحدة ولياندي تاوامبا مهاجم التعاون أبرز الغائبين عن كأس العالم 2022 ممن كان يُتوقع حضورهم، ولم يستطع أي من اللاعبين البرازيليين وعلى رأسهم نجم النصر أندرسون تاليسكا إقناع المدرب تيتي باستدعائه للعب في المونديال.