"أهدافًا ساذجة!".. ماريسكا ينفجر غضبًا في نجوم مانشستر سيتي بعد الخسارة من برايتون!

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أصدر إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، تحذيرًا صارمًا إلى لاعبيه، مطالبًا بوضع حد لـ"الأهداف الساذجة" التي عطّلت انطلاقتهم المثالية في موسم الدوري الإنجليزي، وأعرب المدرب الإيطالي عن استيائه بعدما تسبّبت الأخطاء الدفاعية الفردية في عواقب وخيمة للمرة الثانية خلال أسبوع.

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الأخطاء الفردية تُكلّف السيتي غاليًا

اصطدمت البداية المثالية لمانشستر سيتي في موسم الدوري الإنجليزي بعقبة كبيرة مع استمرار الأخطاء الفردية في تقويض سيطرته على أرض الملعب. فبعد سبعة انتصارات متتالية في مستهل الموسم، تلقّى حامل اللقب الآن خسارتين متتاليتين. وبعد أسبوع من تعرّض مارك جيهي وجيانلويجي دوناروما للانتقاد بسبب دورهما في الخسارة أمام أستون فيلا، كان ماتيوس نونيس اللاعب الذي وُضع تحت الأضواء بسبب هفوة دفاعية سمحت لبرايتون بحصد النقاط الثلاث.

وقال ماريسكا للموقع الرسمي للنادي: «في هذه اللحظة نستقبل أهدافًا ساذجة كان بإمكاننا تجنّبها، وآمل أن نتمكن من تفاديها في المباراة المقبلة. للأسف هذا ما يحدث للاعبينا، لكنني أعتقد أنه جزء من اللعبة، جزء من كرة القدم، وقد حدث مرات عديدة ضدنا، نحتاج إلى التحليل وفهم ما يمكننا تحسينه ومحاولة المضي قدمًا».

وأضاف: «بالتأكيد نحن غير سعداء. اللاعبون وأنا والجهاز الفني، لا أحد يكون سعيدًا عندما نخسر المباريات، هذا مؤكد، لكننا كنا ندرك أننا لن نفوز بكل المباريات، لذا تأتي مثل هذه اللحظات. علينا فقط محاولة تحسين الأمور والمضي قدمًا ومحاولة الفوز بالمباريات في أسرع وقت ممكن».

ماريسكا يستعرض الفرص الضائعة

على الرغم من سيطرته على أجزاء كبيرة من المباراة وصناعته عدة فرص واضحة، فشل السيتي في استغلال ضغطه الهجومي. وهذا الافتقار إلى اللمسة الأخيرة الحاسمة، إلى جانب الهشاشة الدفاعية، جعل ماريسكا يبحث عن إجابات. وأشار المدرب إلى أن الشعور داخل غرفة الملابس كان شعورًا بالإحباط العميق، على غرار الأجواء التي أعقبت نكستهم الأخيرة أمام فريق أوناي إيمري.

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وأوضح المدرب: «إنه شعور مشابه جدًا لما عشناه بعد مباراة أستون فيلا. للأسف، صنعنا فرصًا كافية لتحصيل بعض النقاط لكننا لم نسجّل، في هذه اللحظة الأمور تسير على هذا النحو. لقد قدّمنا ما يكفي لنستحق نتيجة إيجابية، لكن علينا المضي قدمًا ومحاولة الفوز بالمباريات. في المباريات الثلاث الأخيرة أو الاثنتين حدث هذا عدة مرات، لكن علينا أن نحلّل كيف يمكننا الأداء بشكل أفضل والمضي قدمًا».

«في الوقت الحالي، نحن في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجّلة في الدوري الإنجليزي، وهذا يعني أننا نسجّل الأهداف. لكننا نستقبل أهدافًا ساذجة، ويمكننا تجنّب ذلك، وآمل أن نتمكن من تفاديه في المباراة المقبلة».

دعوة إلى الانضباط الدفاعي

المدرب الإيطالي عازم على ضمان ألّا تتحول هذه الهشاشة الدفاعية إلى نمط طويل الأمد مع احتدام سباق اللقب. وفي حين يبقى السيتي من أكثر الفرق إنتاجًا في الثلث الأخير، فإن غياب التركيز في الخلف جعله يتخلّى عن صدارته لجدول الترتيب. وسيسعى ماريسكا الآن إلى معالجة أوجه القصور الدفاعية لفريقه قبل مواجهته المقبلة أمام آر بي لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، في محاولة لإعادة السيتي إلى طريق الانتصارات.