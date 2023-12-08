أنشيلوتي يكشف حالة "ثنائي الرباط الصليبي" وموعد عودة فينيسيوس وكامافينجا

مدرب الملكي يكشف تفاصيل "المستشفى!"

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن إصابات ريال مدريد على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق ضد ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وتطرق أنشيلوتي إلى الحالات الأصعب والأطول في إصابات الملكي، إضافة إلى الإصابات التي ستعود في وقت قريب.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "كورتوا وميليتاو يتعافيان بشكل جيد، ولا توجد أي مبررات لدفع الأشياء وتسريعها".

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وأردف: "أما تشواميني فهو قريب من العودة، شأنه شأن كامافينجا وفينيسيوس، ولكن علينا أن ننتظر حتى العام الجديد بشأنهما" مؤكدًا: "سيكونان متاحين لنا من أجل التدريب".

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وبرشلونة صاحب المركز الثالث.